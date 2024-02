La situación de Jonathan Clauss en Olympique de Marsella se ha visto trastocada durante las últimas semanas. Según lo que se informaba, se suponía que el lateral derecho abandonaría el cuadro francés para unirse al Bayern Múnich de cara a la segunda mitad de la temporada actual. Un movimiento que pudo haber dejado vía libre para la titularidad indiscutida de Michael Amir Murillo.

Sin embargo, con el cierre de mercado, se confirmó que el defensor permanecería en Marsella. A pesar de su intención de marcharse, el francés tomó en cuenta los minutos que jugará en su actual club, en comparación con el Bayern Múnich, con el objetivo de llegar en plena forma a la Eurocopa y ponerse a disposición de Didier Deschamps.

¿Jonathan Clauss saldrá de Olympique Marsella?

“Salvo sorpresa de última hora, Jonathan Clauss seguirá hasta final de temporada en el OM. El club, disgustado con su implicación, le puso a la venta en el mercado, pero no ha recibido ofertas aceptables en las últimas horas y no lo quieren malvender. Situación delicada para el lateral, que va a tener que demostrar ahora que sí está comprometido a tan solo cinco meses de la Eurocopa”, manifestó Andrés Ramos, corresponsal de Diario AS.

“La semana pasada, contra el Monaco, Clauss se retiró lesionado por unas pequeñas molestias. Los médicos no le detectaron nada y eso es lo que puso furioso al OM, que le puso en el mercado. El club quiere jugadores implicados y Clauss, ahora, no lo está”, agregó el periodista.

Destacar que la situación de Clauss, dejaría vía libre a Michael Murillo, en busca de ganarse la titularidad con Gennaro Gattuso. Aunque primero se tendrá que recuperar de la lesión reciente que sufrió en sus aductores.

Al igual, es preciso señalar que, aun cuando Jonathan Clauss se mantenía en forma durante la presente temporada, Murillo vio constantes minutos con el DT italiano. De hecho, logró marcar algunos goles que le brindaron más confianza a Gattuso de poder contar con él.

¿Cuánto tiempo estaría fuera Murillo?

La duración de la recuperación de una lesión en el aductor puede variar según la gravedad de la lesión, el tratamiento recibido, la condición física del futbolista y otros factores. En general, pueden abarcar desde distensiones leves hasta desgarros más graves. Para distensiones leves, los tiempos de recuperación suelen ser de unas pocas semanas, con reposo, fisioterapia y ejercicios de fortalecimiento. Si es un caso más grave, como desgarros musculares, la recuperación puede llevar varias semanas o incluso meses.

