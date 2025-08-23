Lo celebra Thomas Christiansen: Ismael Díaz salva a León y comienza a consolidarse en México

El Estadio Nou Camp fue escenario de un duelo vibrante y lleno de matices entre León y Pachuca, que terminó con un empate 1-1 en la Jornada 6 del Apertura 2025. Ambos equipos tuvieron momentos de dominio, pero también mostraron carencias que impidieron llevarse los tres puntos, dejando realidades contrastantes en la tabla de posiciones.

La noche comenzó cuesta arriba para los Esmeraldas. Apenas al minuto 13, Oussama Idrissi fue derribado en el área por Stiven Barreiro y el árbitro no dudó en señalar la pena máxima. El propio Idrissi tomó el balón y convirtió con seguridad para adelantar a los Tuzos 0-1, un gol que parecía encaminar el partido a favor del conjunto de Jaime Lozano.

El gol de Ismael Díaz con León

Cuando Pachuca ya pensaba en irse al descanso con ventaja, llegó la reacción leonesa. En el 45+6, el panameño Ismael Díaz fue derribado dentro del área por Brian García, acción que generó protestas visitantes. Sin embargo, el silbante mantuvo su decisión y el mismo Díaz transformó el penalti en gol, colocando el empate antes del medio tiempo.

La sorpresa llegó en la segunda parte, cuando Díaz fue sustituido al minuto 65 pese a ser el hombre más peligroso en el ataque esmeralda. La decisión de su entrenador levantó dudas en la tribuna y cortó el ímpetu ofensivo de León, que buscaba el tanto de la remontada. Pachuca, por su parte, intentó recuperar el control del encuentro, pero careció de contundencia en el último tercio del campo.

El empate deja a León con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas, navegando en la zona media de la clasificación y aún sin encontrar regularidad. En contraste, Pachuca suma 13 unidades, con cuatro triunfos, un empate y solo una derrota, lo que le permite mantenerse entre los equipos protagonistas del torneo.

La Jornada 7 promete nuevas emociones: León recibirá a Querétaro el sábado 30 de agosto a las 17:00 horas, buscando reencontrarse con la victoria en casa. Mientras tanto, Pachuca afrontará una verdadera prueba de fuego cuando visite al América en el Estadio Azteca ese mismo día a las 21:05 horas, en uno de los choques más atractivos de la fecha.