Michael Amir Murillo sorprende con su primera decisión tras fichar con Besiktas

Michael Amir Murillo ya cumplió su primer entrenamiento con el Beşiktaş, equipo que este domingo recibirá al Alanyaspor, en un duelo correspondiente a la liga turca. Todo apunta a que el debut oficial del panameño no se dará en ese compromiso, sino la próxima semana, cuando su nuevo club visite al Istanbul BB a las 12:00 P.M.

El internacional canalero arribó este viernes a Turquía, donde completó el reconocimiento médico y posteriormente firmó su nuevo contrato, luego de concretar su salida del Olympique de Marsella, marcada por una ruptura anticipada tras las declaraciones del técnico Roberto De Zerbi.

En cuanto a su dorsal, Murillo mantendrá una constante que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. Al igual que en el Marsella, el defensor seguirá utilizando la camiseta número 62 con el Beşiktaş, un número que ya se ha convertido en parte de su identidad profesional.

El 62 ha estado presente en cada una de sus etapas recientes, desde New York Red Bulls, pasando por Anderlecht y Olympique de Marsella, hasta llegar ahora al conjunto turco. Aunque el jugador no ha explicado públicamente el motivo, todo indica que se trata de un amuleto personal que arrastra desde sus inicios en el fútbol estadounidense.

Incluso, ese dorsal forma parte de su marca personal, ya que aparece en su usuario oficial de Instagram (@amir_mb62), un detalle que refuerza el vínculo del panameño con un número que ha sabido acompañarlo en momentos clave de su carrera.

Murillo llega al fútbol de Turquía con una misión clara: recuperar su mejor nivel futbolístico y mantenerse en el radar de la Selección de Panamá, pensando en asegurar su lugar en la lista para la Copa del Mundo 2026, mientras el Beşiktaş, actualmente quinto en la tabla y a 13 puntos del Galatasaray, apuesta por su experiencia y jerarquía en defensa.

