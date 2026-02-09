A Pin Plata le preguntaron si le gustaría que descienda Comunicaciones y su respuesta sorprendió a todo Municipal

Uno de los máximos ídolos que tiene Municipal en su historia es Juan Carlos Plata. El Pin lo ganó todo con los Rojos y quedó grabado en lo más alto por haber transitado toda su carrera con la camisola escarlata. Convirtió más de 400 goles entre el equipo rojo y la Selección de Guatemala.

Sin dudas, el Pin Plata es un ícono del fútbol guatemalteco. Tiene una larga lista de logros que lo dejaron en la cima de diferentes récords históricos. Siempre estuvo muy identificado con Municipal, aunque tuvo una respuesta poco esperada cuando le hablaron del posible descenso de Comunicaciones.

Y es que los Cremas están pasando por un complicado presente en la tabla acumulada. Recién este domingo, con la derrota de Mictlán, tomaron aire y salieron de la zona de descenso directo. De todas maneras, continúan a un punto de la parte baja.

En una entrevista con Boicot Podcast, al Pin Plata le preguntaron si le gustaría que el equipo blanco descendiera a la Primera División. Lejos de responder lo esperado por muchos aficionados escarlatas, tuvo piedad con los Cremas.

Pin Plata no quiere que Comunicaciones descienda

“En el campo los quería ver abajo. Siempre era muy disputado. ¿Verlos descender? Creo que se perdería algo muy importante en la liga. Muchos van a decir, ‘¿y por qué no dijo que se vayan?’ Es que tenemos que saber que si se va Comunicaciones no sería lo mismo“, explicó el Pin.

Además, comentó que desea ver a las dos aficiones en un mismo clásico pronto: “Si faltara Municipal o Comunicaciones no sería lo mismo. Esa pelea es una motivación para los demás clubes. Por ser aficionado, siempre queres que Municipal esté arriba. Ojalá algún día regresen las dos aficiones para que no haya ningún inconveniente y que disfrutemos los clásicos. También se sueña con eso“.

