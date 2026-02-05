La Selección de Panamá ya inició su preparación de cara al Mundial 2026 en el mes de enero. Con mayoría de suplentes y futbolistas locales, los Canaleros disputaron un encuentro amistoso contra Bolivia (1-1) y luego recibieron a México, duelo que terminó 1-0 en favor del Tri.

En el mes de marzo, Panamá volverá a tener actividad, pero esta vez será en el calendario de fecha FIFA. Por este motivo, Thomas Christiansen podrá contar con todos los jugadores que quiera convocar, algo que en enero no era posible ya que los clubes no tenían ninguna obligación de cederlos.

Panamá jugará dos amistosos contra Sudáfrica: será su primera vez en suelo africano

Ahora, según confirmó la Federación Panameña de Fútbol confirmó que el seleccionado canalero tendrá dos amistosos contra Sudáfrica. Estos se jugarán el 27 y el 31 de marzo. “Será el primero de nuestra historia en el continente africano“, aseguró la Fepafut.

Foto: Fepafut

El hecho de organizar un amistoso contra un seleccionado africano se dio porque Panamá enfrentará a Ghana en la fase de grupos del Mundial 2026. La propia Fepafut lo confirmó en su sitio oficial.

“Ambos partidos representan una oportunidad importante para Panamá al tratarse de un rival de la Confederación Africana de Fútbol, cuyas características físicas y tácticas guardan similitud con Ghana“, escribió la federación al explicar el motivo de dicho enfrentamiento.

En el último cruce que tuvo Sudáfrica ante Ghana lo ganó por 1-0. Fue en un amistoso en diciembre del 2025, cuando los ghaneses presentaron un equipo alternativo. En caso de que Panamá obtenga un buen resultado, podrá utilizarlo de parámetro para saber si podrá clasificar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.