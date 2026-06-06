“Bienvenido”: Bayern Munich hace oficial la llegada de Estevis López y así lo presentaron

El fútbol panameño vuelve a recibir una noticia que ilusiona de cara al futuro. El joven mediocampista Estevis López fue seleccionado para integrar el Bayern World Squad Class 26, un prestigioso programa internacional impulsado por el gigante alemán que reúne a algunos de los talentos juveniles más prometedores del planeta.

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A sus 17 años panameño, el volante continúa acumulando experiencias que fortalecen su proceso de formación. Su más reciente vitrina fue la Copa Imposible Nequi, disputada en Colombia con River Plate, torneo en el que sumó minutos de competencia y dejó buenas sensaciones en un entorno de alta exigencia deportiva.

La convocatoria al proyecto del Bayern Múnich representa el paso más importante de su carrera hasta el momento. El futbolista tendrá ahora la oportunidad de mostrar sus condiciones en Europa, compartir entrenamientos con jóvenes de diferentes países y luchar por abrirse espacio en una de las estructuras de desarrollo más reconocidas del fútbol mundial.

Estevis López da el salto hacia una vitrina mundial

Además de su experiencia internacional, López ha sido una de las figuras emergentes del Veraguas United durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol. Su rendimiento en el campeonato local ha sido seguido de cerca por entrenadores y visores, quienes destacan su capacidad técnica, visión de juego y personalidad dentro del terreno.

El mediocampista también forma parte de la Selección Sub-17 de Panamá, con la que ya cuenta con experiencia en competencias de máximo nivel. López participó en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 y fue uno de los jugadores que contribuyó al proceso de clasificación de la escuadra canalera para la actual cita mundialista de la categoría.

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La incorporación al Bayern World Squad Class 26 confirma que el talento panameño sigue ganando terreno en escenarios internacionales. Para Estevis López, esta será una oportunidad de oro para seguir creciendo, adquirir nuevos conocimientos y acercarse al sueño de consolidarse en el fútbol europeo, mientras Panamá observa con expectativa el desarrollo de una de sus más prometedoras joyas.

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