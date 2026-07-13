En Panamá perdieron la paciencia: sale a la luz la verdad sobre el caso de Estevis López y su salida de la selección

El futbolista que estuvo a prueba con el Bayern Munich fue convocado para la Sub-20, pero el cuerpo técnico finalmente lo dio de baja.

Este domingo, la Federación Panameña de Fútbol publicó un comunicado a través de sus canales oficiales en el que explicaba que Estevis López no se había presentado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La Federación confirmó que había un compromiso previo con respecto a su presencia.

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La joya que tiene la Selección de Panamá salió a responder este comunicado y aseguró que “en ningún momento” decidió ausentarse a la convocatoria de la Sub-20 de cara al Pre-Mundial. El de Veraguas se sintió sorprendido por la postura que tomó la federación.

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Un día después de que la Fepafut lanzó el comunicado y Estevis expuso su punto de vista, se dio a conocer lo que habría pasado entre el futbolista y la selección para que el cuerpo técnico comandado por Mike Stump lo diera de baja de la lista.

Por qué Panamá dio de baja a Estevis López de la lista de la Sub-20

El periodista Álvaro Martínez reveló que, en primer lugar, Estevis López pidió tres días de descanso (jueves, viernes y sábado) debido a la exigencia física y mental que había tenido en Alemania.

“El sábado, ya con los boletos comprados porque había otro para un mayor de edad, estaban listas las maletas de utilería para recuperarlo. Mi fuente primaria me dice que ‘avisa el sábado en la noche que (Estevis) quería cuatro días más’ y eso no lo iba a aceptar el cuerpo técnico“, informó sobre lo que luego se terminó desatando.

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Mike Stump, junto a su equipo de trabajo, no aceptó que Estevis López tenga más días de descanso después de los que ya le habían dado. Por eso, no tuvo piedad en tomar esta decisión de darlo de baja de la lista que representará a Panamá en el Pre-Mundial.

En resumen

Estevis López fue excluido de la selección Sub-20 de Panamá.

fue excluido de la selección Sub-20 de Panamá. El DT Mike Stump lo dio de baja de la convocatoria oficial.

lo dio de baja de la convocatoria oficial. La baja ocurrió tras solicitar cuatro días más de descanso físico.