Armando Cooper quiere volver: el mundialista con Panamá necesitó solo 8 palabras para meterle presión a Christiansen camino al Mundial 2026

Armando Cooper apuntó directo al entrenador de Panamá, aunque fue cauto y respetuoso con sus dichos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Armando Cooper presiona a Thomas Christiansen para regresar a la Selección de Panamá.
© rrssArmando Cooper presiona a Thomas Christiansen para regresar a la Selección de Panamá.

La Selección de Panamá se dispone a encarar los últimos dos partidos de estas Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien las chances numéricas lo favorecen, el equipo deberá ir a por los tres puntos en dos paradas sumamente difíciles contra Guatemala y El Salvador. Tendrán que darlo todo.

Thomas Christiansen trata de mover minuciosamente cada pieza de la plantilla, y en medio de todo el trabajo apareció Armado Cooper. Con su buen rendimiento y su esfuerzo marcado buscará un lugar entre los convocados por el entrenador.

Lo que vengo haciendo habla por sí solo. Se nota en la cancha cómo es que me preparo y todo lo que trato de hacer por el equipo. Después de que me preparé bien, descansé bien, coma bien, creo que dentro de la cancha aquí voy a tratar siempre de dar lo mejor de mí”, sentenció Cooper en zona mixta.

Panamá se sorprende: Armando Cooper presiona a Thomas Christiansen

Sporting San Miguelito se impuso a Plaza Amador por 3-2, lo que dejó un global de 4-2 y les otorgó así el último boleto directo camino a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Armado Cooper fue figura, y se despachó con un mensaje para Christiansen.

De selección no voy a hablar. De selección hablo cuando esté, si Dios quiere que esté. Si no estoy, seguiré haciendo lo que vengo haciendo. Estoy motivado, tengo esas ganas. Mientras tenga esas ganas, creo que siempre va a haber motivación extra en cualquier tipo de jugador”, dijo el mundialista con Panamá en 2018.

Panamá hace las veces de escolta en el Grupo A, con idéntica cantidad de puntos que el líder Surinam, pero con menos goles a favor. Guatemala ocupa el tercer puesto, mientras que El Salvador cierra el cuarteto, sin muchas chances de viajar a Norteamérica.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de Panamá en la fase final

  • Visita vs. Guatemala, 13 de noviembre.
  • Local vs. El Salvador, 18 de noviembre.

