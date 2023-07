La Selección de Panamá, es una de las pocas que ha logrado clasificar a los Cuartos de Final de la Copa Oro con paso invicto y, además, mostrando buen fútbol. Para la siguiente fase, le tocará medirse a la Selección de Qatar y muchos la colocan como favorita para el encuentro.

Los comandados por Thomas Christiansen ya cosecharon 2 triunfos y 1 empate en las 3 fechas de la ronda de grupo. Y a pesar de que han reflejado superioridad en todos sus partidos previos, dejaron algunas dudas en los minutos finales, donde concedieron 3 de las 4 anotaciones recibidas.

Sin embargo, entre aficionados y medios, siguen pensando que Panamá es una de las fuertes candidatas para llegar a la Final o incluso, llevarse el trofeo y el capitán de La Roja, Aníbal Godoy, se refirió a ello en sus últimas declaraciones.

“Yo no he escuchado que somos favoritos, eso lo dice usted (periodista). Yo no sé quién ha dicho que somos favoritos, a nosotros el técnico no nos ha dicho eso. Panamá nunca ha llegado a la Copa Oro siendo favorito y siempre que entramos con perfil bajo, llegamos lejos”, expresó.

“Panamá sigue como en los últimos 13 años. Por lo menos yo, que tengo jugando desde el 2011, siempre entramos con perfil bajo. El grupo ha demostrado que dentro de la cancha es donde hablamos, lo de favorito lo acabo de escuchar por su parte (periodista). Crecimiento sí hay y lo estamos demostrando”, concluyó el capitán.

Es preciso señalar que, al igual, el propio Thomas Christiansen, en conferencia de prensa, también aseguró que el equipo debe seguir trabajando con humildad y los pies sobre la tierra.