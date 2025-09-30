Thomas Christiansen ya lo sabe: José Fajardo recibe la distinción que sorprende a Panamá camino a la clasificación al Mundial 2026

Panamá alinea detalles para disputar lo que resta de la tercera fase del proceso de Eliminatorias al Mundial 2026. Buscarán validar su posibilidad de ganarse el boleto a la gran cita. Todavía quedan cuatro fechas para darlo todo en cancha.

Thomas Christiansen sigue bien de cerca a todos sus dirigidos, entre los que se encuentra José Fajardo. El futbolista envió un mensaje que retumbó entre todos los panameños. Las chances de ir a la próxima Copa del Mundo están en la mesa.

La Canalera se ubica en el tercer puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por Surinam. El Salvador hace las veces de escolta, mientras que Guatemala los observa desde el último lugar. Esta división se encuentra sumamente disputada.

José Fajardo, figura en la Universidad Católica de Ecuador, directo al 11 ideal

José Fajardo lleva una temporada plausible en la Universidad Católica. Jugó 18 partidos en la temporada 2024/25 del fútbol de Ecuador, dentro de los cuales se anotó siete goles a su cuenta personal. La afición le tomó cariño a este delantero.

Fajardo se metió en el equipo de la semana de la LigaPro Ecuabet, después de los dos tantos convertidos en la jornada 30 de la competencia. La U se impuso en su propio estadio al Deportivo Cuenca. Fue 2-1, con gran doblete del canalero.

El sitio Sofascore calificó su magnífica actuación con 8.7 puntos, lo que le valió para meterse en el 11 ideal. Thomas Christiansen debería tener en cuenta que esta es la segunda vez consecutiva del atacante en el equipo de las estrellas.

Panamá lo celebra: José Fajardo vuelve a meterse en el 11 ideal de Sofascore

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de la Selección Nacional de Panamá