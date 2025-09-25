Es tendencia:
Alajuelense y Olimpia quedaron atrás: Plaza Amador consigue un impresionante logro que deja a Panamá en lo más alto de Centroamérica

El equipo placista atraviesa un momento único que lo posiciona en lo más alto de la región.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Plaza Amador superó a Alajuelense y Olimpia: dejó a Panamá en lo más alto.
© rrssPlaza Amador superó a Alajuelense y Olimpia: dejó a Panamá en lo más alto.

Plaza Amador llegó a la abultada cifra de 20 partidos sin perder, una racha que se extiende a más de cinco meses del calendario. Su última derrota fue el pasado 12 de abril, cuando cayó ante Tauro por aquel Torneo Apertura 2025. Fue 2-0.

Desde ese momento, el conjunto placista acumula un total de 17 victorias y solo tres empates. Por lo correspondiente a Copa Centroamericana 2025, ganó todo lo que jugó. Es la grata sorpresa de la competencia y espera ir a por mucho más.

En la Liga Panameña de Fútbol, los de El Chorrillo están punteros. Cosecharon 23 puntos en nueve partidos jugados, con una diferencia de gol de +15. En cuartos de final de la competencia internacional, ganaron la ida al Real España por 1-0.

Con dicha estadística, el equipo dirigido por Mario Méndez superó a Alajuelense y a Olimpia. Ambas instituciones jamás concretaron cinco triunfos al hilo por la Copa Centroamericana. Esto sienta un precedente único en toda Centroamérica.

Plaza Amador sorprende a Panamá: futuro de Everardo Rose en Centroamérica

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Liga Deportiva Alajuelense sondeó a Everardo Rose, tras recibir el visto bueno de su director técnico Óscar “Machillo” Ramírez. Finalmente, la operación no prosperó. El delantero se quedó en su club.

Lo mismo sucedió en Deportivo Saprissa. Tras de la lesión de Newton Williams, dio inicio a la búsqueda de un reemplazante. Finalmente, fichó a Marcos Escoe y cerró las puertas a Rose por las altas pretensiones económicas de Plaza Amador.

“Estamos bien, gracias a Dios, esperemos seguir así, trabajando fuerte para lo que se viene. Estoy haciendo un gran torneo tanto local, internacionalmente también, así que me siento bien“, respondió recientemente el delantero sobre su carrera.

