Es oficial: Thomas Christiansen recibe la noticia que necesitaba en Panamá justo antes de las Eliminatorias al Mundial 2026

Thomas Christiansen recibió la noticia que más necesitaba Panamá, justo antes de la segunda ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Los detalles necesarios para los venideros dos partidos están totalmente alineados.

La Canalera ocupa el tercer lugar del Grupo A, sorprendentemente liderado por Surinam. El Salvador oficia de escolta, mientras que Guatemala está en el último puesto del cuarteto. Se disputaron dos jornadas, por lo que aún restan cuatro.

Para los encuentros respectivos al mes de octubre, Christiansen ultima detalles y se encontró con confirmaciones positivas. Aficionados e ídolos mantienen sus esperanzas, aún cuando los resultados no fueron los deseados. Irán hasta el final.

Thomas Christiansen celebra alta asistencia de Panamá al partido contra Surinam

Panamá afrontará dos partidos sumamente importantes en el mes de octubre, cuyos puntos en disputa son fundamentales. El primero de ellos será de visita ante El Salvador, el día 10. Para el segundo recibirá a Surinam el 14 de ese mes.

Según reprodujo el periodista Leonardo Aguilar a través de sus redes sociales, la Federación Panameña de Fútbol informó que el 70% de la capacidad del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez se encuentra vendido para el partido del día 14.

Los boletos están disponibles desde el 12 de agosto, y todavía pueden comprarse a través de la página oficial. A través del mismo, también pueden conseguirse las localidades para el enfrentamiento con La Selecta, respectivo al 18 de noviembre.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos de Panamá en la fase final