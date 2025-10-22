Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“Ya pensamos en la vuelta”: Martín Ruiz no duda en enviarle un mensaje de advertencia a Plaza Amador tras la victoria de Sporting San Miguelito

Los rojinegros aprovecharon su condición de local para ponerse adelante en la serie

javier pineda

Por Javier Pineda

Sporting dio el primer golpe en la serie
© ConcacafSporting dio el primer golpe en la serie

Sporting San Miguelito dio un paso firme en su objetivo de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, tras imponerse por 1-0 al Plaza Amador en el duelo de ida del repechaje de la Copa Centroamericana. En un encuentro muy disputado, los académicos aprovecharon su localía y lograron sacar una ventaja mínima pero valiosa que los acerca a la élite del fútbol de la región.

“Ventaja”: mundialista con Panamá en 2018 dice lo que Thomas Christiansen no quería escuchar antes de visitar a Guatemala

ver también

“Ventaja”: mundialista con Panamá en 2018 dice lo que Thomas Christiansen no quería escuchar antes de visitar a Guatemala

El héroe de la noche fue Martín Ruiz, quien se encargó de marcar el único gol del compromiso. El delantero panameño volvió a demostrar su olfato goleador con una definición precisa que terminó inclinando la balanza a favor del Sporting. Su actuación no solo fue determinante, sino que también ratifica el gran momento que atraviesa en el torneo internacional.

Fue un partidazo entre los dos equipos, Plaza Amador es un buen equipo, es campeón de nuestra liga. Gracias a Dios ganamos, pero estamos mentalizados que faltan 90 minutos, porque es un gran rival y no dará por perdido este repechaje”, declaró un emocionado Martín Ruiz tras el pitazo final. El atacante destacó la entrega del grupo y la importancia de mantener la concentración para el juego de vuelta.

Tweet placeholder

Sobre su anotación, Ruiz explicó: “Esa hambre de buscar el gol me caracteriza, mi compañero leyó bien mi movimiento en el área y así llegó el tanto”. La jugada fue producto de una conexión precisa entre los delanteros del Sporting, que supieron aprovechar una desatención de la zaga placina para convertir la diferencia que los mantiene soñando con la clasificación.

El delantero también fue claro al referirse a lo que esperan para el partido de vuelta. “Esperamos al mismo Plaza Amador, incluso hasta mejor, porque jugarán con su afición, pero iremos con respeto y precaución. Ellos tienen buenos jugadores, pero nosotros ganamos hoy y ya pensamos en preparar el siguiente juego”, apuntó el goleador, mostrando la madurez y el compromiso que lo caracterizan.

Publicidad

El encuentro de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio Rommel Fernández, donde Plaza Amador buscará remontar el marcador ante su gente, mientras que Sporting San Miguelito intentará sellar su clasificación y escribir una nueva página dorada en su historia, con el sueño intacto de alcanzar la Copa de Campeones de la Concacaf.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nuevo equipo: Jorge Dely Valdés se va de la Selección para dirigir en la LPF
Panama

Nuevo equipo: Jorge Dely Valdés se va de la Selección para dirigir en la LPF

Plaza Amador consigue lo impensado: Panamá reina en Centroamérica
Panama

Plaza Amador consigue lo impensado: Panamá reina en Centroamérica

Jugó la Copa Oro con Panamá y ahora se va a un exótico equipo
Panama

Jugó la Copa Oro con Panamá y ahora se va a un exótico equipo

Machillo Ramírez le lanza un dardo a Saprissa y Herediano
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez le lanza un dardo a Saprissa y Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo