“Ya pensamos en la vuelta”: Martín Ruiz no duda en enviarle un mensaje de advertencia a Plaza Amador tras la victoria de Sporting San Miguelito

Sporting San Miguelito dio un paso firme en su objetivo de clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, tras imponerse por 1-0 al Plaza Amador en el duelo de ida del repechaje de la Copa Centroamericana. En un encuentro muy disputado, los académicos aprovecharon su localía y lograron sacar una ventaja mínima pero valiosa que los acerca a la élite del fútbol de la región.

El héroe de la noche fue Martín Ruiz, quien se encargó de marcar el único gol del compromiso. El delantero panameño volvió a demostrar su olfato goleador con una definición precisa que terminó inclinando la balanza a favor del Sporting. Su actuación no solo fue determinante, sino que también ratifica el gran momento que atraviesa en el torneo internacional.

“Fue un partidazo entre los dos equipos, Plaza Amador es un buen equipo, es campeón de nuestra liga. Gracias a Dios ganamos, pero estamos mentalizados que faltan 90 minutos, porque es un gran rival y no dará por perdido este repechaje”, declaró un emocionado Martín Ruiz tras el pitazo final. El atacante destacó la entrega del grupo y la importancia de mantener la concentración para el juego de vuelta.

Sobre su anotación, Ruiz explicó: “Esa hambre de buscar el gol me caracteriza, mi compañero leyó bien mi movimiento en el área y así llegó el tanto”. La jugada fue producto de una conexión precisa entre los delanteros del Sporting, que supieron aprovechar una desatención de la zaga placina para convertir la diferencia que los mantiene soñando con la clasificación.

El delantero también fue claro al referirse a lo que esperan para el partido de vuelta. “Esperamos al mismo Plaza Amador, incluso hasta mejor, porque jugarán con su afición, pero iremos con respeto y precaución. Ellos tienen buenos jugadores, pero nosotros ganamos hoy y ya pensamos en preparar el siguiente juego”, apuntó el goleador, mostrando la madurez y el compromiso que lo caracterizan.

El encuentro de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio Rommel Fernández, donde Plaza Amador buscará remontar el marcador ante su gente, mientras que Sporting San Miguelito intentará sellar su clasificación y escribir una nueva página dorada en su historia, con el sueño intacto de alcanzar la Copa de Campeones de la Concacaf.