El delantero salvadoreño Brayan Gil continúa viviendo un gran momento en el fútbol europeo y volvió a hacerse presente en el marcador durante el empate 1-1 entre FC Baltika Kaliningrad y FC Rostov, en la Russian Premier League. El atacante cuscatleco marcó el gol de su equipo y sigue consolidándose como una de las figuras ofensivas del campeonato.

El tanto del salvadoreño llegó al minuto 39, en un momento clave del partido en el que el Baltika parecía encaminarse hacia una victoria importante. Sin embargo, cuando todo indicaba que los tres puntos se quedarían del lado del club del legionario, el Rostov logró empatar en los minutos finales, frustrando el triunfo del conjunto local.

Más allá del resultado, la anotación tuvo un valor especial para Brayan Gil, quien alcanzó 11 goles en la temporada y se colocó en la cima de la tabla de goleadores del campeonato ruso. Este registro confirma el excelente momento que atraviesa el atacante salvadoreño en una de las ligas más competitivas de Europa del Este.

El delantero comparte el liderato de goleo con el mediocampista ruso Alexey Batrakov, una de las principales figuras del Lokomotiv Moscú. Batrakov es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección del torneo y cuenta con un valor de mercado cercano a los 26 millones de euros, lo que resalta aún más el mérito del salvadoreño al competir de igual a igual en la tabla de anotadores.

En el plano colectivo, Baltika también mantiene una campaña competitiva dentro del campeonato. El equipo se ubica actualmente en la quinta posición con 36 puntos, manteniéndose en la pelea por los puestos importantes de la clasificación en la liga rusa.

El gran rendimiento de Brayan Gil también representa una excelente noticia para la Selección de El Salvador y para su entrenador Hernán Darío Gómez, quien podría contar con su delantero en plena forma para los amistosos de la Fecha FIFA de marzo frente a Selección de República Dominicana y Selección de Martinica. Con su olfato goleador en alza, Gil apunta a ser una de las principales armas ofensivas de La Selecta en los próximos compromisos internacionales.