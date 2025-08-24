Adalberto Carrasquilla la la noticia que tranquiliza a Panamá y a Thomas Christiansen para las Eliminatorias Mundialistas

Los Pumas de la UNAM no pudieron romper el cerco del Puebla y firmaron un empate sin goles en el Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX. Con este resultado, los universitarios suman seis puntos y se ubican en la decimotercera posición del campeonato, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas.

Una de las noticias positivas del encuentro fue la presencia del panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien disputó los 90 minutos pese a haber estado en duda por una sobrecarga muscular en el muslo. Su participación fue seguida con atención no solo por el club, sino también por la Selección de Panamá, que lo considera pieza clave en el mediocampo.

En lo futbolístico, Pumas volvió a mostrar dificultades para generar peligro en el arco rival, acumulando su segundo empate consecutivo en el torneo. La falta de contundencia empieza a generar preocupación en la afición, que esperaba un repunte en casa tras un arranque irregular en el certamen.

Por su parte, Puebla consiguió rescatar un punto en su visita a la capital mexicana, manteniéndose como un rival complicado pese a sus limitaciones. Los camoteros supieron resistir los intentos universitarios y se marcharon satisfechos con la igualdad.

La Selección de Panamá y Thomas Christiansen celebran el regreso de Carrasquilla

La titularidad de Carrasquilla representó un alivio para Thomas Christiansen, técnico de Panamá, quien espera contar con todas sus figuras para los próximos duelos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Los canaleros deberán visitar a Surinam y posteriormente recibir a Guatemala, compromisos que podrían marcar el rumbo en la clasificación.

Ahora, los dirigidos por Efraín Juárez deberán trabajar intensamente para recuperar terreno en la Liga MX, mientras Carrasquilla se concentra en llegar en óptimas condiciones con la camiseta de Panamá, donde su presencia será vital en el camino hacia el Mundial 2026.