Lo ganó casi todo en Barcelona, fue dirigido por Robert Moreno y lo perfiló como un DT ideal para La Sele: “Va de frente”

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) define entre tres candidatos al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. Uno de los más fuertes es el español Robert Moreno, de 48 años, quien está sin equipo desde su salida del FK Sochi de la Liga Premier de Rusia en agosto de 2025.

Una de las razones por la cual es bien visto dentro del Comité Ejecutivo es por ponderar a los juveniles y por su estilo de juego, atravesado inevitablemente por su experiencia en el Barcelona “B”, donde fue asistente de Luis Enrique. Lo siguió siendo en Roma, las dos etapas en Celta de Vigo y el exitoso regreso al Barça, que los impulsó a dirigir a España.

Allí se fracturó su vínculo profesional. Y Moreno emprendió su propio camino como DT, que lo llevó por clubes como Granada o AS Mónaco. En este último se reencontró con uno de los máximos referentes del fútbol español de los últimos años: Cesc Fábregas, dirigiéndolo en apenas trece partidos durante 2020.

Fáberegas le habla bien de Robert Moreno a los ticos

Este miércoles, durante una breve entrevista con Tigo Sports, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 elogió a Robert Moreno, perfilándolo como un buen perfil para La Sele pese a las críticas: “Es un estudiante del fútbol, un apasionado que transmite muy bien sus ideas. Mi etapa con él en el Mónaco fue muy positiva porque tiene una metodología de trabajo que es muy novedosa, muy moderna y lo importante es lo que transmite. Es una persona que va de frente, positiva, que se expresa bien”, afirmó.

“Siempre transmitiendo las ideas justas que requería cada partido. Yo tuve muy buena relación con él, la verdad que tengo buen recuerdo. Los chicos, me acuerdo que el día que se fue tanto él como su staff, estábamos bastante tristes. Todos sentíamos que se estaba trabajando muy bien, que había un gran grupo, unión con el staff y los jugadores”, reveló Fábregas, quien por entonces transitaba la etapa final de su carrera como jugador. Ahora, dirige al Como de la Serie A.

“Me acuerdo también que cogió la etapa del COVID y nos iba llamando uno por uno, preguntando cómo estábamos, si estábamos entrenando, si nos estábamos cuidando, porque quería hacer una gran temporada, quería volver fuerte. En ese sentido sí que tengo muy buen recuerdo. Yo era uno de los más veteranos, además intentaba ayudar siempre un porquito de afuera porque era un equipo joven”, cerró el ganador de seis títulos con el Barca (una Liga, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España).

Además de Moreno, el otro entrenador que gusta en la Fedefútbol es el argentino Fernando “Bocha” Batista, con quien Ronald González, director de Selecciones Nacionales, se reunirá este lunes en Canadá. Por detrás de ambos en la consideración general estaría el neerlandés Patrick Kluivert.