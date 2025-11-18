¿A qué bombo del sorteo irá la Selección de Panamá luego de su clasificación al Mundial 2026?

La noche de este martes es de esas que quedan guardadas para siempre en la memoria. Con un 3-0 contundente sobre El Salvador y la ayuda de Guatemala venciendo a Surinam, la Selección de Panamá se metió de lleno en el Mundial 2026 y desató otra vez la locura de La Marea Roja. Los abrazos en el Rommel Fernández, las bocinas en las calles y las lágrimas de muchos que reviven Rusia 2018 dieron paso a una nueva pregunta:

Ahora que Panamá está en el Mundial… ¿en qué bombo caerá en el sorteo?

A continuación, te explicamos cómo se arman los bombos y dónde se ubicaría hoy el equipo de Thomas Christiansen.

¿Cómo se definen los bombos del Mundial 2026?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el 5 de diciembre en Washington D. C., en el Kennedy Center.

Al ser un Mundial de 48 selecciones, la FIFA organizará el sorteo con cuatro bombos de 12 equipos cada uno. La lógica es la siguiente:

Bombo 1

Los tres anfitriones : Estados Unidos, México y Canadá ya están asegurados allí.

Los 9 mejores equipos del ranking FIFA entre los clasificados completan ese bombo.



Bombos 2, 3 y 4

Se ordenan exclusivamente por el ranking FIFA : los siguientes 12 equipos van al Bombo 2, los 12 posteriores al Bombo 3 y así hasta completar el Bombo 4.



¿A qué bombo para el sorteo del Mundial 2026 irá Panamá?

Tras la ventana de noviembre y con la clasificación al Mundial ya asegurada, las proyecciones de ranking FIFA colocan a Panamá en torno al puesto 29 del mundo, con algo más de 1.540 puntos. Ante ese escenario, los canaleros quedarán en el Bombo 3 del sorteo del Mundial 2026.

Las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España. CONMEBOL: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. CONCACAF: Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones); Panamá, Curazao y Haití.

Estados Unidos, México y Canadá (anfitriones); Panamá, Curazao y Haití. CAF: Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Marruecos, Túnez, Ghana, Argelia, Egipto, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. AFC: Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudí.

Irán, Corea del Sur, Japón, Australia, Uzbekistán, Jordania, Qatar y Arabia Saudí. OCF: Nueva Zelanda.