Castigo de Concacaf: Panamá sufre el mazazo que les abre el camino a Guatemala, Honduras y Costa Rica

El pasado 11 de agosto, los fanáticos del Plaza Amador habían celebrado a lo grande la actualización del ranking de clubes de Concacaf, donde los Leones devolvieron al fútbol de Panamá el prestigio de tener a un representante entre los 10 mejores equipos de Centroamérica.

La hazaña se dio tras un golpe histórico: la victoria sobre Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto, resultado que impulsó a los placinos hasta el puesto 7 regional, con 1.109 puntos, superando a potencias como Motagua, Comunicaciones, Marathón y Cartaginés.

Era un logro que no se veía desde 2023, cuando el Club Atlético Independiente (CAI) alcanzó el quinto lugar regional gracias a su brillante actuación en la Copa Centroamericana de aquel año.

La caída del Plaza Amador

Pero la alegría duró poco. En los cuartos de final de la Copa Centroamericana, Plaza Amador —que había terminado como el mejor primero de la fase de grupos— fue eliminado por el Real España de Honduras, dejando escapar una oportunidad dorada. El mazazo se profundizó cuando el cuadro panameño perdió la repesca ante el Sporting San Miguelito, quedando fuera de la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

Plaza Amador se pinchó en la Centroamericana (CD Plaza Amador).

A pesar de liderar la Conferencia Este del Clausura 2025 del fútbol panameño, los resultados internacionales fueron determinantes. El rendimiento doméstico no alcanzó para sostener el prestigio ganado en agosto, el castigo en el ranking de Concacaf fue demoledor.

Panamá queda en jaque y sus vecinos se aprovechan

Este lunes 3 de noviembre, la última actualización del ranking de clubes confirmó los peores temores de los aficionados panameños. Plaza Amador, que hasta octubre era el sexto mejor equipo de Centroamérica y ocupaba el puesto 54 del ranking general, cayó hasta la posición número 10 regional, con 1.102 puntos y el puesto 61 en la tabla continental.

Marathón, Xelajú y Cartaginés rebasaron al Plaza Amador (Concacaf).

Los Leones fueron superados por Marathón de Honduras, Xelajú de Guatemala y Cartaginés de Costa Rica, dejando el top 10 del área dominado casi por completo por los tres gigantes del istmo.

Peor aún, el Motagua hondureño, con 1.097 puntos, quedó a las puertas de desplazar por completo a los panameños. De concretarse, el Top 10 de Centroamérica quedaría compuesto únicamente por clubes de Guatemala, Honduras y Costa Rica.