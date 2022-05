Luego de haber relevado sus convocados para afrontar el compromiso de la Liga de Naciones de Concacaf, el entrenador, Thomas Christiansen, ofreció una conferencia de prensa para responder las dudas sobre el llamado y dicho encuentro que afrontará Panamá el próximo 2 de junio en el Estadio Rommel Fernández ante Costa Rica. Sin embargo, el estratega también tocó el tema de su renovación.

Desde la eliminación de Panamá de la Octagonal Final de Concacaf, el tema de la extensión de contrato de Thomas Christiansen ha sido una extensa incertidumbre. Al técnico se le ha vinculado con diferentes equipos lejanos a la selección canalera y esto creó, en su momento, preocupación entre los fanáticos y periodistas que desean la permanencia del danés.

No obstante, el ex futbolista del FC Barcelona, aclaró este jueves ante todos los medios que es cuestión de un pequeño detalle para que se oficialice su estancia al mando de La Roja. Dicha pregunta no podía ausentarse en la rueda de prensa y fue la primera que se le hizo al estratega, dejando a saber que es inminente su renovación con el conjunto panameño.

"Una firma solo (hace falta). Ya estamos bastante avanzados en el tema. Hoy se ha mandado el último borrador y vamos a ver si podemos dar una buena noticia. ¿Antes del partido? Eso espero", manifestó el europeo en público.

Por otro lado, también afirmó que no quiere marcharse sin antes clasificar al Mundial con la selección. "El agradecimiento que tuve en Chiriquí fue impresionante, como me querían, agradecían el trabajo realizado, pero esto no puede quedar aquí, por eso hablamos del tema de renovación. No me quiero ir sin meter a la selección en el Mundial, conseguir los objetivos, un legado que va a empezar desde ya", concluyó.