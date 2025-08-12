Es tendencia:
Saprissa lo quiso, su agente le hizo una advertencia y fichó por otro club de Costa Rica: “No gana nada”

Pese a que estuvo en carpeta de Saprissa, un consejo de su agente lo terminó llevando a otro equipo de Costa Rica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Saprissa no pudo ficharlo por recomendación de su agente.
El Deportivo Saprissa afronta cada mercado de fichajes con la presión de reforzar un plantel que siempre parte como favorito en el fútbol nacional. Sin embargo, no todos los jugadores que pasan por su radar terminan vistiendo la camiseta morada.

A veces, las negociaciones se caen por temas económicos, otras por decisiones deportivas y, en ciertos casos, por la percepción que el entorno del jugador tiene sobre el rol que le ofrecerían en el equipo.

En este mercado, el conjunto tibaseño estuvo cerca de incorporar a un futbolista que finalmente terminó firmando con otro club de la Primera División. La oportunidad de jugar en uno de los grandes de Centroamérica estuvo sobre la mesa, pero un consejo de su representante resultó decisivo para cambiar el rumbo de su carrera.

¿Cuál es el futbolista que no llegó a Saprissa?

Se trata de Randy Ramírez, delantero que estuvo en la órbita de Paulo Wanchope, pero que finalmente fichó por Liberia. Su agente, José Luis Rodríguez, contó en entrevista con Tigo Sports que la decisión se tomó después de percibir cierta indecisión por parte de la dirigencia morada.

“Estábamos entre Liberia y Saprissa, Saprissa dio un paso al costado y nos reunimos con Liberia. Estábamos alineados en nuestros objetivos”, explicó el representante del futbolista.

El representante dejó claro que su prioridad es que sus jugadores tengan protagonismo, más allá del nombre del club: “Lo de Saprissa fue un tema de que sentí que había dudas. Yo siempre le digo a los chicos: usted no gana nada teniendo el escudo del equipo grande en el pecho, pero viendo el partido conmigo en las gradas”.

Con esta decisión, Ramírez buscará consolidarse en Liberia, en un equipo donde su rol está más claro y su presencia en la cancha parece garantizada, aunque haya dejado pasar la oportunidad de unirse al actual campeón nacional.

