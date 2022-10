Thomas Christiansen, actual entrenador de la Selección de Panamá, a pesar de no haber logrado su cometido de clasificar al Mundial de Qatar 2022, continuó al mando de La Roja, con el objetivo de llegar a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, el técnico cree que al fútbol del país, todavía le falta mejor infraestructura y lo comparó con otros deportes, como el béisbol.

A lo largo de la historia, a Panamá se le ha considerado mejor en el béisbol, que en el fútbol y no es un secreto para nadie. Aunque en los últimos años, el fútbol canalero ha evolucionado de una gran forma y esto se puede ver con la cantidad de jugadores que militan en el extranjero, algunos entre las ligas más importantes de América.

No obstante, la Liga Panameña de Fútbol todavía tiene un techo inmenso al cual alcanzar y eso lo ha observado el propio Thomas Christianen, quien, cada fin de semana, se le ve en distintos partidos del campeonato local. En su entrevista más reciente, hacia el medio Eco TV, el danés aseguró que no hay campos suficientes en la república y es uno de los problemas principales.

"Uno de los problemas con los que me he encontrado y es grave, es la infraestructura. No hay campos suficientes de fútbol en Panamá y tengo que decir que le siento una envidia sana al béisbol. He visto los estadios que se han construido y se están construyendo, lo que se está invirtiendo en béisbol y me hubiera gustado que eso fuera para el fútbol", expresó.

A pesar de que durante los últimos meses se han llevado a cabo estadios como el Complejo Deportivo de Los Andes o el Estadio Universidad Latina, todavía no es suficiente como para decir que en Panamá hay una buena infraestructura en el fútbol.