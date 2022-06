Durante la semana pasada, la Federación Panameña de Fútbol confirmó la permanencia de Thomas Christiansen al mando de la selección nacional. Sin embargo, todavía no se había dado la conferencia de prensa para detallar los planes de cara al Mundial del 2026 y este lunes, se convocó dicha rueda, donde participó el técnico y el presidente de la federación, Manuel Arias.

Antes de darse la renovación de Thomas Christiansen, se especuló, en más de una ocasión, el deseo de otros equipos en hacerse con los servicios del europeo. La no clasificación de Panamá, podía haber sido un elemento para que el estratega abandonara las filas del onceno centroamericano y buscara afrontar nuevos retos.

Chivas de México, primera división de Brasil y la propia Selección de Honduras, fueron algunos de los destinos que le colocaron al timonel oriundo de Dinamarca. Incluso, se habló de un posible reemplazo para él en La Roja, siendo Pedro Troglio una de las supuestas opciones que manejaba la federación.

Sin embargo, después de todos estos rumores, se confirmó que Christiansen se mantendría al mando del elenco panameño. No obstante, el propio estratega confesó que la información fue cierta y que sí recibió ofertas, previo a su firma. Aunque su deseo era claro, permanecer como el guía de Panamá, rumbo al Mundial del 2026.

"Ofertas si tuve, reales y superiores económicamente a lo que percibo aquí en Panamá, pero también le dejé claro a mis agentes que no las escuchara. Mi primera intención era quedarme y eso es mi sentir. Es importante el dinero, pero no lo es todo, me siento a gusto donde estoy. Nunca hubo duda de quedarme aquí en Panamá", manifestó el director técnico.

"Que se sepa que la renovación de Thomas Christiansen, es por mucho menos dinero de lo que ganan los otros entrenadores en Centroamérica, pero Thomas se enamoró de Panamá. Su esposa y familia también fueron importantes en la decisión", expresó Manuel Arias, presidente de la Fepafut.