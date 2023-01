La Selección de Panamá utilizó una primera camiseta de la marca inglesa que no gustó a los aficionados.

Una de las novedades de la Selección de Panamá en este 2023 es la marca que vestirá en sus próximos retos, desde la Copa Oro 2023, hasta las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, el primer diseño que ha utilizado La Roja no gustó a los aficionados y no tardaron para enviar fuertes críticas.

A pesar de que hace varios meses se difundieron dos diseños de las indumentarias local y visitante, estos no son oficiales y hasta el momento, no se conoce cuál sería el boceto original. No obstante, el pasado martes, durante los entrenamientos de la Selección Femenina y Selección Sub-17, ambos elencos usaron distintas camisetas Reebok.

Todos los diseños que se observaron fueron sencillos con algunos detalles con colores secundarios, algo que, de inmediato, levantó más de un comentario en redes sociales. "Si el equipamiento de entrenamiento está horrible, imagínense la equipación oficial", fue una de las reacciones que hubo en las publicaciones de la cuenta oficial de la FEPAFUT.

Otros también compararon la marca que vestirá a Panamá con otras que poseerán Costa Rica, Jamaica y Perú, la cual es Adidas. "Jamaica, Costa Rica y Perú inician el 2023 patrocinados por Adidas. Panamá, Reebok", indicó otro usuario, en referencia a que La Roja contará con un distintivo inferior al de los antes mencionados.

Aunque no todas las opiniones fueron negativas, pues hubo otros fanáticos que si se vieron a gusto con lo mostrado por la Federación Panameña de Fútbol. En cambio, tendremos que esperar hasta el 24 de enero para ver una indumentaria oficial, fecha en la que se lanzará la nueva camiseta de la Selección de Panamá, según lo informado.