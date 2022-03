Manuel Gamboa, actual jugador de Comunicaciones FC de Guatemala, se encuentra en un gran momento a pesar de estar viviendo su primera experiencia en el extranjero. El ex futbolista del CD Plaza Amador, se ha adaptado de forma inmediata en el balompié Chapín y al mismo tiempo, se ha ganado el cariño de la afición Crema.

Este viernes, el canalero sostuvo una entrevista en el programa Somos La Sele donde habló sobre su actual aventura y tocó el tema de un llamado a la selección nacional. "Son decisiones, no podría decirte, al final el profe sabrá, siento que en ese momento tal vez él vio que no estaba listo para jugar, pero uno día tras día va mejorando. Con el favor de Dios, llegará el momento de que él me llame y poder debutar", expresó cuando se le consultó sobre esa convocatoria para la Copa Oro.

En cuanto a su experiencia en el llamado con la selección mayor, manifestó lo siguiente, "una experiencia muy bonita, recibí el apoyo de todos y siempre me trataron como uno más de ellos, me dieron su respaldo, los profes también, siempre me explicaron cosas que no sabía y fue muy bueno y productivo, con eso ganas mucho y creo que me va a servir para seguir preparándome y para mi formación".

Con respecto a una posible convocatoria en el presente, el defensor dijo que se siente listo para afrontar el reto con La Roja, "en lo personal, yo me siento muy bien, me siento para competir, pero no es como yo me sienta, se trata de lo que decidan los profes, igual se respeta esa decisión y siento de que si me toca ir, estoy capacitado para hacer el trabajo", acotó. También se le preguntó sobre la probabilidad de representar a Guatemala en un futuro, pero afirmó que él solo quiere vestir la camiseta de Panamá.

En la actualidad, la selección nacional cuenta con dos centrales fijos, los cuales son Andrés Andrade y Fidel Escobar. Sin embargo, en los suplentes, la falta de ritmo de Harold Cummings podría jugar un papel para que Gamboa entre en el listado, es una opción para Thomas Christiansen, debido a que el zaguero ha mostrado solidez en su inicio con Comunicaciones FC.