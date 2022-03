En la previa a la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2022, Comunicaciones recupera a uno de sus pilares ante New York City.

Comunicaciones recibe una buena noticia antes del duelo con New York City

Tras eliminar por los penales a Colorado Rapids en los octavos de final de la Concachampions 2022, Comunicaciones ahora deberá visitar a New York City. Los Cremas jugarán en el Pratt & Whitney Stadium de Connecticut debido a que Concacaf no dejó que el equipo de la MLS haga de local en su estadio, ya que, no es fútbol.

Además de esta modificación que podía perjudicar a los estadounidenses, el club guatemalteco recibió otra buena noticia y se trata de la recuperación de una pieza fundamental que tuvo que salir durante el pasado encuentro por una molestia física. Los medicos terminaron confirmando que tiene el alta para estar el martes a las 7 PM.

Manuel Gamboa se retiró lesionado en el partido contra Toros y encendió las alarmas en Comunicaciones. El futbolista panameño sufrió una hipertensión en ambas extremidades, pero terminó siendo solo un susto y ya se entrena con normalidad con el resto de la plantilla del conjunto chapín.

El canalero estará presente para el cruce por los cuartos de final contra New York City y lo hará también Jorge Aparicio, quien ya recibió el alta por un desgarro que tuvo hace algunas semanas. De esta manera, Comunicaciones va con todos sus soldados para buscar una histórica clasificación a las semifinales de la Concachampions.

New York City vs Comunicaciones: día, horario, estadio, canal de TV

El encuentro se disputará el próximo martes, 8 de marzo, a las 7 PM (horario de Centroamérica) en el Pratt & Whitney Stadium de Connecticut, Estados Unidos. Se podrá ver por Canal 11 (Guatemala); ESPN 2, Star+, Fox Sports —también por la app— (Centroamérica); TUDN —app y web— y Fox Sports 2 —app y web también— (Estados Unidos).