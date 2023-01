El delantero viene de una lesión y afirmó que no se le ha dado el trato adecuado en los últimos meses.

La triste situación por la que pasa Newton Williams: "No me toman en cuenta para entrenar"

Después de haberse recuperado de una grave lesión, Newton Williams ya se encuentra listo para retomar ritmo de competencia y volver a los terrenos de juego. Sin embargo, el propio futbolista aseguró que Potros del Este no lo está tomando en cuenta y que solo entrena cuando la prensa asiste a las prácticas del club.

A pesar de que se ha rumorado en las últimas semanas que Newton cuenta con distintos pretendientes, el delantero sigue perteneciendo a las filas de Potros del Este, aunque su estadía en la institución se ha convertido en una pesadilla, según lo que él mismo declaró. "Yo solo entreno cuando viene la prensa. Cada vez que viene la prensa, entreno para que ellos vean que estoy aquí", expresó el atacante hacia el medio deportivo Tigo Sports.

"A veces no soy tomado en cuenta en los entrenos, me quedo sentado esperando, yo también quiero entrenar, quiero estar bien y volver a tocar el balón, quiero tener esa alegría de nuevo. Un jugador que venga de lesión y lo traten así, cómo creen que me debo sentir y que sea desde el mismo club del que vengo", agregó.

"Yo les dije que si tengo que jugar aquí, tengo todas las ganas y la disposición, vengo todos los días a cumplir. Si soy el primero que tiene que dar el pecho por el club, lo hago. Los problemas siempre van a estar, pero espero que se solucione lo antes posible, porque quiero volver a jugar", finalizó Williams.

Recordemos que Newton Williams pertenecía al 9 de Octubre de Ecuador, pero una lesión en los ligamentos truncó su estadía con el equipo. Posterior a ello, el futbolista tomó la decisión de volver a Panamá y ahora no es tomado en cuenta por su actual onceno. Además, hace algunos días, el Presidente de Potros del Este, aseguró que Williams no estaba en los planes del club.