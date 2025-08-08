Es tendencia:
Newton Williams tomó una decisión y Saprissa le busca reemplazante: Wanchope ya eligió a su nuevo goleador

Luego de decidir que sucederá con Newton Williams, Wanchope ya eligió quién será su reemplazante.

Wanchope sabe con quién reemplazar a Newton Williams.
El Deportivo Saprissa vive un movimiento importante en su zona ofensiva. Newton Williams, delantero panameño del club, hará todo su proceso de recuperación en Costa Rica y no en su país natal. El jugador, afectado por una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas, se quedará en Tibás para cumplir con el tratamiento bajo la supervisión del cuerpo médico morado.

La determinación del club es para acelerar su regreso y garantizar un seguimiento constante. Sin embargo, su ausencia obliga al Saprissa a mover ficha en el mercado para no resentir su poder ofensivo en la presente temporada.

¿Cuál es el posible reemplazante de Newton Williams en Saprissa?

Según trascendió, el equipo que dirige Paulo César Wanchope ya tiene un nombre en la mira para cubrir ese vacío. Se trata de Marcos Escoe, joven delantero centro de 20 años con pasado en Herediano y en los Pitbulls de la Liga de Ascenso.

Las conversaciones con el atacante están avanzadas y, de concretarse, llegaría para aportar frescura y gol al frente de ataque morado. Escoe es visto como un futbolista con proyección, movilidad y capacidad para adaptarse al estilo de juego del campeón nacional.

Escoe podría ser nuevo delantero de Saprissa.

La idea del Saprissa es cerrar la negociación lo antes posible para que el jugador se incorpore a los entrenamientos y esté disponible cuanto antes en el primer equipo. Wanchope considera prioritaria la llegada de un “9” natural que le dé alternativas tácticas en los próximos compromisos.

Tiene 16 años, juega en Saprissa y FIFA lo destacó como una de las grandes promesas del fútbol internacional

De confirmarse la incorporación de Escoe, el club no solo supliría la baja temporal de Williams, sino que sumaría a un delantero joven y con hambre de consolidarse en la Primera División, alineado con la visión de futuro del equipo tibaseño.

