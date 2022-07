La Selección de Panamá Femenina, tiene un difícil reto este viernes en la segunda jornada del Premundial de Concacaf. El conjunto Canalero no consiguió iniciar de buena forma en el campeonato clasificatorio al Mundial y ahora deberá levantar cabeza contra el rival más complicado del grupo y la propia Concacaf, Canadá. Sin embargo, el técnico, Ignacio Quintana, se vio positivo de cara al desafío.

El estratega mexicano quiere que su equipo pase la página de la derrota ante Costa Rica y se enfoque en su nuevo rival. "No nos podemos ir por lo mental, no hay tiempo para arrepentimientos, llorar en el cuarto, a nadie le gusta perder. Este equipo tiene que estar peleando por lo que está en juego", manifestó el entrenador.

"El cuerpo técnico ha aprendido mucho, hemos hecho análisis más serio pensando en lo que viene. Nuestro plan tiene que ser diferente a los del primer partido, no nos podemos aferrar con una idea de juego, se habla con las jugadoras, se trata de involucrarlas, ellas identifican algunas cosas y se escucha. Podemos jugar línea de 5 o 4, tenemos que representar lo que hemos hecho, equipo aguerrido", agregó.

Por su lado, añadió que no se enfocará en una sola futbolista, refiriéndose a Sinclair, la referente del equipo canadiense. "Hay jugadoras que necesitan análisis específico, no nos podemos enfocar en Sinclair. No estoy dispuesto a sacrificar a una por seguir a una rival. Vamos a dar tips, pero más allá, sería injusto pensar que el juego sea en torno a Sinclair", acotó.

La Selección de Panamá enfrentará a Canadá en la segunda jornada del Premundial y buscará rasguñar puntos ante el poderoso onceno de La Hoja de Maple. Este encuentro se disputará el viernes 8 de julio y La Roja deberá sumar algo para mantenerse con vida y obtener su primer pase a una Copa del Mundo en su historia.