La Selección de Panamá, no logró iniciar con el pie derecho el Premundial Femenino de Concacaf. El onceno de Ignacio Quintana, cayó en su debut frente a Costa Rica con una desastrosa goleada en contra. Sin embargo, el entrenador de La Roja, cree que no hubo tanta diferencia en lo futbolístico, a pesar del 3-0 en contra.

"Fueron mejores, pero no hay tanta diferencia en lo futbolístico, esto no es solo talento. Hay que hacer entrenamiento invisible, mejorar hábitos, no hay excusas y no nos vamos a parar como víctimas", mencionó, después de la caída de Panamá. Sin embargo, indicó que ya se debe pasar la página y poner la mira en la segunda fecha que se disputará ante Canadá, una de las favoritas en Concacaf y el mundo.

"Tenemos que darle vuelta a la página. Es cierto que nuestro siguiente juego es contra Canadá, pero mientras haya juegos, hay que seguir luchando. Faltan dos partidos, aún podemos lograrlo. Hay seis puntos en juego. Nosotros somos un equipo que mientras haya algo en juego vamos a seguir peleando. No nos vamos a parar en ningún lugar como víctimas, ni antes de jugar, ni después", agregó.

También indicó que la cancha no es una excusa y que su equipo ya jugó en campos más complicados. "Siempre vamos a tirar del lado de decir que el equipo estaba ansioso. Eso ya pasó, hemos jugado en canchas más complicadas donde nos ha ido bien, nos ha ido mal. La táctica fija es algo que estuvimos trabajando, era un foco rojo porque Costa Rica lo hace bien. No tuvimos la fortaleza en esa marca y esto es fútbol, se castiga. Hoy nos tocó a nosotros", añadió.

La Selección de Panamá Femenina, ahora deberá asumir su segunda fecha en el Premundial, en busca de levantarse del duro golpe en el debut. Sin embargo, tendrá por delante a Canadá, quien viene de golear a Trinidad y Tobago por 6-0 este martes. Recordemos que clasifican tres selecciones por grupo, por lo que La Roja, se mantiene con vida, aunque cuenta con un reto difícil, luego de ese debut negativo.