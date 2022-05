Después de que Houston Dynamo ejerciera la opción de compra que mantenía sobre Adalberto Carrasquilla, el centrocampista de la selección de Panamá manifestó en una entrevista al programa deportivo, Somos La Sele, que su objetivo principal es volver a un club de Europa, después de su salida de FC Cartagena.

Refiriéndose a su movimiento de España hacia Estados Unidos, el volante expresó que fue algo positivo para él e importante, "fue un paso muy importante para mí en lo personal, las cosas no se me dieron en España, no salgo de la mejor manera porque no contaban conmigo, vine a Estados Unidos, ya había una cláusula con opción a compra. Al final, es importante para mí con la edad, el Houston me está animando, me quieren mucho, estoy contento aquí".

Además, aseguró que para él, quedarse en la MLS no es un paso hacia atrás en su carrera, "no lo veo de esa manera, vengo de una segunda liga donde hay mejor nivel, pero si sacan equipos de segunda división, solo hay algunos que siempre pelean para ascender, el resto compite entre ellos. Esto no quiere decir que la MLS está por debajo de la liga española, la MLS está creciendo".

Sin embargo, confesó que su objetivo principal es regresar a Europa, "igual yo no lo veo con el objetivo de quedarme todo el tiempo aquí, si las cosas se dan así, me tendré que quedar, pero mi objetivo está claro en volver a Europa, ya sea en un mediano o un largo plazo, pero eso lo tengo claro", aclaró Carrasquilla.

El volante canalero, es uno de los futbolistas con más potencial en Panamá y Centroamérica, por lo que algunos aficionados han expresado que la MLS no es una competición adecuada para él. No obstante, en Houston Dynamo ha demostrado que puede llegar a ser un titular indiscutido para volver a dar el salto hacia Europa. Además, pronto estará compartiendo vestuario con el experimentado Héctor Herrera y esto le ayudará a adquirir más conocimientos, puesto que el mexicano juega en la misma posición.