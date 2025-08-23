“Abandonar el club”: Ismael Díaz recibe la noticia que nadie esperaba en León a un mes de haber llegado a México

Ismael Díaz llegó a León hace un mes tras haber brillado en la Copa Oro con Panamá y con el cartel de ser el máximo goleador internacional del mundo.

Semejantes pergaminos lo posicionan como una de las figuras más importantes de Centroamérica en general y de la selección de Thomas Christiansen en particular.

Es por eso que una noticia como la que recibió en los últimos días en su club de la Liga MX lo impactó tanto a él como a todos los seguidores de la institución y del jugador.

La salida de León que Ismael Díaz no tenía en los planes

En las últimas horas se conoció que James Rodríguez, la gran figura del equipo, podría dejar León a fin de año una vez que finalice su contrato. “Según varios reportes, no habría renovación de vínculo y el 10 podría abandonar el club esmeralda en los próximos meses. ¿Qué pasará?”, informó el Diario Olé.

“Fue el propio ex Real Madrid quien reveló que todavía no hubo acercamiento para una posible extensión del contrato, que finaliza en diciembre de 2025 y pareciera ser el fin de un breve, pero potente relación en la Liga MX”, agregó el diario en su edición para Estados Unidos.

¿Qué dijo James Rodríguez sobre su renovación con León?

Esto no se trata de versiones periodísticas sino que fue el propio colombiano quien confirmó la noticia. “Hasta ahora no han dicho nada. Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre”, explicó James.

“Ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, concluyó Rodríguez en unas declaraciones que impactaron y no sólo a Ismael Díaz sino a toda la afición esmeralda.