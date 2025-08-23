“Mucho dinero”: Osael Maroto pone frente a frente al Piojo Herrera y Gustavo Alfaro con una revelación inédita

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, dejó una confesión que nadie esperaba y que pone en contraste directo a dos técnicos de renombre en el fútbol internacional: Gustavo Alfaro y Miguel Herrera.

En declaraciones brindadas a FUTV, Maroto reveló cómo se dio la salida de Alfaro de la Selección de Costa Rica y, de paso, comparó su decisión con la postura del actual timonel, el mexicano Herrera.

¿Qué dijo Osael Maroto sobre Alfaro y el Piojo Herrera?

“Nos sorprendió, yo no la vi venir. Cuando terminamos Copa América, se despidió de los jugadores, hablamos, yo salí de vacaciones y me sorprendió la llamada de la gente de Alfaro diciendo que tenía una oferta. Fue un balde de agua fría”, relató Maroto.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando Maroto reveló el motivo que inclinó la balanza: el dinero. “A Miguel también le han hecho ofertas, pero él quiere ir al Mundial, está tranquilo, está feliz. Su familia está feliz en Costa Rica. Miguel tiene su cartel, su nombre, le hicieron una oferta de mucho dinero. Alfaro la aceptó y él no”, declaró Maroto.

Osael Maroto destacó la confianza que le genera Miguel Herrera.

Con estas palabras, el jerarca federativo puso frente a frente las decisiones de dos entrenadores de jerarquía. Mientras Gustavo Alfaro eligió tomar un nuevo rumbo tras una oferta económica importante, el Piojo Herrera, según Maroto, habría preferido la estabilidad y el objetivo de clasificar con Costa Rica al próximo Mundial.

La revelación no solo explica el abrupto final del ciclo Alfaro, sino que también envía un mensaje sobre el compromiso que Maroto percibe en Herrera. En medio de la incertidumbre que suele rodear a la Selección, el dirigente quiso dejar claro que, al menos por ahora, el Piojo tiene clara su misión en el banquillo tico.