Jeaustin Campos esperó a que se vaya Wanchope y nombraran a Vladimir Quesada para decir todo lo que piensa de Saprissa

El Deportivo Saprissa volvió a ser tema de conversación en el fútbol centroamericano tras la salida de Paulo Wanchope y el regreso de Vladimir Quesada al banquillo morado. Y uno de los que no dejó pasar la oportunidad de opinar fue Jeaustin Campos, actual técnico del Real España de Honduras y viejo conocido de la afición tibaseña.

En conferencia de prensa, Campos fue consultado por el cambio de timón en Saprissa y, aunque en el pasado sus palabras generaron polémica, esta vez se despachó con declaraciones directas.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre el cambio de DT en Saprissa?

“La otra vez hice un comentario y me cayeron todos en Costa Rica, si yo respiro de una o tal manera allá me matan, ustedes se han dado cuenta cómo me matan allá en los últimos días”, declaró Jeaustin Campos.

Publicidad

Publicidad

El exentrenador morado aprovechó también para referirse a la incorporación del uruguayo Marcelo Tulbovitz como preparador físico, un viejo conocido de la casa con el que compartió en la histórica participación en el Mundial de Clubes 2005.

Agregó: “Escuché que Marcelo Tulbovitz será el preparador físico, él ya estuvo cuando fuimos al Mundial de Clubes. Es un gran amigo, sé que quiere a Costa Rica y al equipo, en buena hora por él. Ahí lo llamaré para felicitarlo, hablamos seguido, esa me la tenía guardada, me están sorprendiendo. Es un gran profesional, ojalá que le vaya bien”.

Publicidad

ver también Vladimir Quesada tiene su primer refuerzo: salió campeón con Saprissa, ganó títulos en Sudamérica y Erick Lonnis lo trae de vuelta

Palabras para Vladimir Quesada

Campos también se refirió al nuevo entrenador del Saprissa, con quien compartió vestuario durante décadas: “Es una gran persona, le tengo mucha estima, fue un compañero por más de 30 años”.