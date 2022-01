Freddy Góndola culminó su vínculo con Deportivo Táchira el 31 de diciembre y el jugador se encuentra sin equipo mientras que se entrena con el Tauro FC. El atacante está realizando pretemporada con su ex equipo y espera definir su futuro en los próximos días, así lo expresó ante los medios locales.

"Va a ser un año muy importante para mí, para que lo que sucedió en 2021 no sea una casualidad. Ahora me mantengo con Tauro FC haciendo pretemporada para mantener el ritmo y llegar con buena forma a la selección. El contrato con Táchira se me acabó hace dos días, ellos quieren que renueve y estamos manejando esa opción. Ahora no sé donde vaya a jugar, esperemos que se pueda solucinar pronto", manifestó el canalero.

Desde hace varios días se manejan rumores de que algunos equipos de Inglaterra se interesaron en el panameño, en específico, el Huddersfield, Bromwich Albion y Queens Park Rangers. Sin embargo, se sigue sin concretar el fichaje del jugador, aunque no se descartan las posibilidades de que el jugador pueda llegar a Europa.

Por su lado, los fanáticos ingleses se mantienen al tanto sobre la compra de Góndola y se manifiestan en las redes sociales preguntando por él. "Anuncien a Freddy Góndola y Okay por favor. Realmente lo necesitamos", escribió en Twitter un aficionado refiriéndose a West Bromwich Albion.