Alineaciones confirmadas de Paraguay vs. Estados Unidos: la decisión de Gustavo Alfaro con Julio Enciso para el Mundial 2026

Gustavo Alfaro decidió incluir desde el arranque a Julio Enciso, una de las principales figuras ofensivas de Paraguay.

Paraguay y Estados Unidos confirmaron sus alineaciones para el debut en el Mundial 2026, en el partido que se disputará este jueves 12 de junio en el Los Angeles Stadium. La gran novedad en la Albirroja pasa por Julio Enciso, quien finalmente aparece entre los titulares elegidos por Gustavo Alfaro.

El entrenador argentino decidió incluir desde el arranque al atacante del Racing Estraburgo, una de las principales figuras ofensivas del equipo, quien llegaba tocado desde lo físico por una lesión que sufrió ante Nicaraga.

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Enciso compartirá el frente de ataque con Miguel Almirón y Antonio Sanabria, en una formación que también tendrá a Diego Gómez, Andrés Cubas y Damián Bobadilla en la zona media.

Los XI de Paraguay

El once inicial de Paraguay será con Orlando Gill; Juan Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria. Alfaro apuesta por un equipo competitivo para intentar dar el golpe ante el anfitrión.

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Así sale Estados Unidos

Estados Unidos, por su parte, saldrá con Matt Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson; Weston McKennie, Christian Pulisic, Tim Ream, Alex Freeman, Malik Tillman y Folarin Balogun. Con Pulisic como una de sus grandes figuras, el equipo norteamericano buscará arrancar con fuerza su camino en casa.

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¿Qué sigue para la Albirroja?

Después del debut ante Estados Unidos, Paraguay volverá a jugar el viernes 19 de junio frente a Turquía, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El partido se disputará en el San Francisco Bay Area Stadium y comenzará a las 9:00 p.m. de Centroamérica —10:00 p.m. en Panamá—.

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Luego, la Albirroja cerrará la fase de grupos el jueves 25 de junio contra Australia, también en el San Francisco Bay Area Stadium. Ese encuentro está programado para las 8:00 p.m. de Centroamérica —9:00 p.m. en Panamá— y podría ser decisivo para definir la clasificación a los dieciseisavos de final.