Jerry Palacios despedaza a la afición del Olimpia y revela la verdad prohibida sobre el Chaco Maidana

Por el Olimpia han pasado un sinfín de jugadores a lo largo de su historia; muchos dejaron su huella y otros pasaron sin pena ni gloria, pero hay uno a quien la afición siempre recuerda.

Hablamos de Cristian “Chaco” Maidana. El argentino maravilló a la afición merengue durante dos torneos gracias a su fútbol atrevido y de mucha gambeta, una vistosidad a la que no se está acostumbrado a ver con frecuencia.

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Dos torneos fue lo que duró el argentino en Honduras bajo el mando de Pedro Troglio; luego se marchó para no volver, pero quedó instalado en el corazón de la hinchada.

En el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, muchos se acercaban solo para ver a Maidana. Este fenómeno fue criticado por Jerry Palacios, exjugador del Olimpia y la Liga Alajuelense, quien se lanzó en contra de esa idolatría en su propio podcast, llamado La Dinastía.

El delantero atizó dando ejemplos de cómo sus hermanos, Johnny y Wilson, lograron mayores hazañas y, aun así, la grada nunca coreó sus nombres. También mencionó a otros futbolistas que realizaron mejores méritos que Maidana y nunca recibieron tal reconocimiento.

Jerry Palacios no se guarda nada a la hora de hablar de Chaco Maidana

“Vino un jugador extranjero al Olimpia, creo que sí ganó títulos y después se fue. Era buen futbolista, pero el hombre no había ganado los 15 campeonatos como Johnny Palacios, no dejó dinero a las arcas del equipo como lo hizo Wilson Palacios y yo nunca escuché al pueblo olimpista cantarle a ninguno de los que mencioné, ni a muchos grandes jugadores como a él. A este extranjero le cantaban, todo el estadio lo hacía, entonces ahí vos decís: ‘¿Cómo celebran a alguien que no les ha dado muchas cosas?’. No digo que era malo, pero no ganó los títulos de muchos otros a los que no le cantaban; para mí es una injusticia”.

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Y cerró: “La gente se deja guiar por lo que dicen los periodistas, porque le hacen un buen o mal ambiente a un jugador”.

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Maidana ganó finalmente dos títulos oficiales durante su etapa con el Club Olimpia de Honduras y, a pesar de las críticas de terceros, la afición lo sigue recordando con mucho cariño.