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Jerry Palacios despedaza a la afición del Olimpia y revela la verdad prohibida sobre el Chaco Maidana

El exdelantero de Olimpia, que ahora tiene su propio podcast llamado "La Dinastia", atizó contra la afición merengue.

José Rodas

Por José Rodas

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Chaco Maidana fue incluido en una frase polémica de Jerry Palacios.
Chaco Maidana fue incluido en una frase polémica de Jerry Palacios.

Por el Olimpia han pasado un sinfín de jugadores a lo largo de su historia; muchos dejaron su huella y otros pasaron sin pena ni gloria, pero hay uno a quien la afición siempre recuerda.

Hablamos de Cristian “Chaco” Maidana. El argentino maravilló a la afición merengue durante dos torneos gracias a su fútbol atrevido y de mucha gambeta, una vistosidad a la que no se está acostumbrado a ver con frecuencia.

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Dos torneos fue lo que duró el argentino en Honduras bajo el mando de Pedro Troglio; luego se marchó para no volver, pero quedó instalado en el corazón de la hinchada.

En el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, muchos se acercaban solo para ver a Maidana. Este fenómeno fue criticado por Jerry Palacios, exjugador del Olimpia y la Liga Alajuelense, quien se lanzó en contra de esa idolatría en su propio podcast, llamado La Dinastía.

El delantero atizó dando ejemplos de cómo sus hermanos, Johnny y Wilson, lograron mayores hazañas y, aun así, la grada nunca coreó sus nombres. También mencionó a otros futbolistas que realizaron mejores méritos que Maidana y nunca recibieron tal reconocimiento.

Jerry Palacios no se guarda nada a la hora de hablar de Chaco Maidana

“Vino un jugador extranjero al Olimpia, creo que sí ganó títulos y después se fue. Era buen futbolista, pero el hombre no había ganado los 15 campeonatos como Johnny Palacios, no dejó dinero a las arcas del equipo como lo hizo Wilson Palacios y yo nunca escuché al pueblo olimpista cantarle a ninguno de los que mencioné, ni a muchos grandes jugadores como a él. A este extranjero le cantaban, todo el estadio lo hacía, entonces ahí vos decís: ‘¿Cómo celebran a alguien que no les ha dado muchas cosas?’. No digo que era malo, pero no ganó los títulos de muchos otros a los que no le cantaban; para mí es una injusticia”.

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Y cerró: “La gente se deja guiar por lo que dicen los periodistas, porque le hacen un buen o mal ambiente a un jugador”.

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Maidana ganó finalmente dos títulos oficiales durante su etapa con el Club Olimpia de Honduras y, a pesar de las críticas de terceros, la afición lo sigue recordando con mucho cariño.

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