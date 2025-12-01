“Llega esta semana”: confirman el fichaje de uno de los jugadores de Costa Rica más señalados por el fracaso del Mundial 2026

Uno de los futbolistas costarricenses más señalados tras la fallida ruta al Mundial 2026 bajo el mando del Piojo Herrera está a punto de iniciar una nueva etapa en su carrera, luego de que se confirmara su fichaje en el extranjero.

Según la información difundida, el jugador llegará esta misma semana a su nuevo club, dando así un giro importante en medio de las críticas y el desgaste que dejó su paso por La Sele.

Nuevo destino para un jugador de la Selección de Costa Rica

Según informaron los periodistas César Luis Merlo y Kevin Jiménez, el defensor costarricense Juan Pablo Vargas se convertirá en nuevo refuerzo del Puebla de México.

“Juan Pablo Vargas será nuevo jugador de Puebla, se espera que llegue a México esta semana”, afirmaron ambos comunicadores en sus respectivas cuentas de X.

Merlo detalló que Millonarios recibirá una compensación económica para rescindir su contrato y que el jugador viajará a territorio mexicano a finales de esta semana para incorporarse oficialmente a La Franja.

Se trata de un movimiento importante en la carrera del zaguero, quien dará el salto a la Liga MX tras varias temporadas de alto rendimiento en Colombia.

Se termina un ciclo

De esta manera Juan Pablo Vargas cierra un su ciclo con Millonarios, club al que llegó en 2020 procedente del Deportes Tolima y donde se consolidó como un pilar defensivo y uno de los futbolistas más regulares del plantel.

Su salida no obedece a rendimiento, sino a los planes del club para 2026, que incluyen una profunda reestructuración de la plantilla. Dentro de esos cambios, Millonarios busca liberar cupos de extranjeros, un factor determinante que aceleraría la salida del zaguero costarricense pese a su importancia dentro del equipo.