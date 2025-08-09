Juega Keylor Navas: ¿A qué hora juega y dónde ver Pumas vs. Necaxa por la Liga MX?

Pumas UNAM y Necaxa dejaron escapar su oportunidad de clasificación para los cuartos de final de la Leagues Cup. Por eso es que intentarán no cometer esos mismos errores en el ámbito local, donde quieren dar pelea hasta el final de todo.

La Liga MX presenta muchas oportunidades. Universitarios y Rayos se medirán en la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025, con la necesidad de sumar de a tres para cambiar de página. Además, necesitan darle una alegría a sus aficionados.

Desde Fútbol Centroamérica, le traemos a usted todos y cada uno de los datos que necesita conocer en la previa de este apasionante encuentro. Contará con la presencia de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, dos grandes figuras del club.

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs. Necaxa por la Liga MX?

Pumas UNAM y Necaxa se enfrentarán este domingo 10 de agosto del 2025 por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se va a dar en el Estadio Olímpico Universitario desde las 18.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 19.00 horas de Panamá y a las 20.00 ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. Necaxa por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El partido entre Pumas UNAM y Necaxa correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX podrá verse por TUDN y Vix Premium.

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Pumas UNAM quedó eliminado de la Leagues Cup tras sufrir una derrota contra Inter Miami por un abultado 3-1. En cuanto a Liga MX, ocupan el lugar 14 en la tabla de posiciones con tres puntos, conseguidos con dos derrotas y una victoria.

¿Cómo llega Necaxa?

Necaxa quedó fuera de la Leagues Cup después de la goleada 5-1 sufrida ante el Orlando City. Está en el séptimo puesto de la Liga MX, con cuatro puntos dados gracias a un triunfo, un empate y una derrota.

Historial completo de Pumas UNAM vs. Necaxa en México

Pumas UNAM y Necaxa se enfrentaron en 50 partidos. De esos mismos, el club de Los Rayos ganó 15 y marcó 54 goles. Los Universitarios triunfaron en otras 14 ocasiones, con 48 tantos en su favor. La rivalidad contó con 11 empates.