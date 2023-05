Sigue la polémica entre Jafet Soto y el Saprissa. El director deportivo de Herediano no para de provocarlos y ahora salió anunciar que le “robó” dos futbolistas. Además, amenaza con buscar a Kendall Waston a partir del primero de junio de este año.

El polémico dirigente adelantó que ya tenían cerradas las contrataciones de Aarón Cruz y Jaylon Hadden para después de junio. Ambos están actualmente en el Morado, por lo que anunciaron en este momento es simplemente con la intensión de calentar el cruce por semifinales.

“Yo no sé si desestabilizar al rival es contratar a José Guillermo Ortiz, a Deyver Vega, a Juan Pablo Vargas, a Aarón Cruz, a Jaylon Hadden, ¿entonces eso es desestabilizar? No, eso es ser concreto, desestabilizar es mentir, yo no desestabilizo, yo contrato y ellos están contratados, son hechos”, declaró en la entrevista que dio con Teletica.

Y agregó: “Hablo como si fuera 1 de junio, voy con todo, pero todavía no puedo hacer algo. Si Saprissa no lo firma antes voy por él, antes no nos podemos acercar. Acá tiene las puertas abiertas. Como dijo Vladimir ayer, que dichoso que sé de ellos. Yo no tengo la culpa de que se fugue la información de Saprissa”.

Para finalizar, volvió a criticar la situación del Morado: “Antes Saprissa era un equipo muy cerrado en información, pero ahora no y lo vemos en su planilla, terminan cuatro jugadores ahora en junio y otros cuatro en diciembre, eso habla que ya no están cerrados como antes, antes eso no pasaba, son grietas en las que todos podemos entrar”.