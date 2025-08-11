En pie de guerra: Herediano le mete presión a la Unafut para evitar el castigo que celebra Alajuelense

El Club Sport Herediano salió este lunes con un fuerte comunicado en defensa de su presidente, Jafet Soto, luego de que fuera señalado en un informe oficial de la Unafut por supuestamente provocar a la afición de la Liga Deportiva Alajuelense al finalizar el clásico provincial disputado el pasado fin de semana.

En el documento emitido por el club, el bicampeón nacional rechazó de forma categórica que Soto se haya burlado del público rojinegro. Según la versión florense, el dirigente únicamente realizó un gesto con sus manos para marcar el número 31, en alusión a los títulos nacionales que Herediano ha conquistado a lo largo de su historia.

¿Qué dijeron desde Herediano sobre la acusación de Jafet Soto?

“Al concluir el partido, Jafet Soto celebró legítimamente la victoria obtenida, sin siquiera dirigir la mirada hacia la gradería rival. Su gesto, ampliamente registrado por medios y testigos, consistió únicamente en indicar con sus manos el número 31, en referencia a los títulos nacionales obtenidos por Herediano”, señala el comunicado.

La versión oficial de la Unafut, sin embargo, difiere. En el informe del comisionado Alexander Leonardo Vargas, se lee: “Al finalizar el encuentro, el técnico del Club Sport Herediano, el señor Jafet Soto Molina, realiza varios gestos incitando al público”. El reporte incluye fotografías de Soto haciendo con sus manos el número 31, lo que para el ente organizador podría interpretarse como provocación.

El gesto de Jafet soto a la afición de Alajuelense.

Herediano no solo desmintió la acusación, sino que calificó la interpretación del gesto como “inaceptable”. El club argumentó que se trata de una celebración deportiva legítima, amparada por el derecho a la libertad de expresión, y que tergiversarla atenta contra la integridad y el honor de Soto, así como contra la imagen de la institución.

Con este cruce, la relación entre Herediano y la Unafut vuelve a tensarse. La polémica se suma a un cierre de torneo marcado por incidentes dentro y fuera de la cancha, donde los gestos y declaraciones se han convertido en combustible para una rivalidad cada vez más encendida.