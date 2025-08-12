“Eso no es liderazgo”: mientras Marcel Hernández puede ser sancionado, Hernán Medford queda expuesto ante el goleador de Herediano 

Hernán Medford y Marcel Hernández tienen una historia compartida que se remonta a su etapa en el Cartaginés, donde coincidieron antes de que el delantero cubano fichara por Alajuelense en 2021. Sin embargo, tras esa salida, la relación profesional entre ambos se tensó, ya que el técnico costarricense emitió declaraciones críticas hacia el jugador poco amigables.

La relación entre Marcel Hernández y Hernán Medford

En su etapa como entrenador del equipo brumoso, Medford fue consultado sobre la partida de Marcel y le quitó peso al asunto, asegurando que ningún futbolista está por encima de la institución. Con esa postura, dejó claro que para él lo más importante siempre será el club, por encima de cualquier figura individual

“Mi filosofía es que detrás de Marcel había un equipo que le ayudaba y, al final, lo que cuenta es el equipo. Ningún jugador ni ningún técnico está por encima de un club”, indicó Hernán Medford en enero del 2021.

Hernán Medford con Herediano

Pero En mayo de 2022, Hernán Medford volvió a referirse a Marcel Hernández, esta vez para criticar ciertas actitudes que consideró equivocadas dentro del grupo. El técnico recordó un episodio en el que el delantero cubano encaró de forma física y verbal a Daniel Chacón y José Luis Quirós.

“Una cosita con un compañero, tal vez, (puede pasar), pero ‘pechear’ aquí, ‘pechear’ allá, es imperdonable. No estuvo bien, le estás mandando un mensaje a todos los que tienen carácter en un equipo, de que cuando pasa esto, pueden ‘pechear’, eso no es liderazgo“, sentenció en su momento Hernán Medford sobre Marcel Hernández.

Marcel Hernández – Herediano

Medford y Marcel, obligados a remar en la misma dirección

Ahora, el destino vuelve a unir a Hernán Medford y Marcel Hernández, pero esta vez en el Herediano. Más allá de los roces y declaraciones del pasado, ambos deberán dejar atrás las diferencias para enfocarse en un mismo objetivo: aportar al éxito del equipo florense.