Habrá nocaut: la Inteligencia Artificial predice en qué round se terminará la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una de las contiendas más esperadas del año. El mexicano pondrá en juego su puesto de rey indiscutido del peso supermediano. El estadounidense subió dos categorías para este desafío.

Será esta la pelea de los 200 millones de dólares. 150 irán a la bolsa de Álvarez, y los restantes 50 se los quedará Crawford. Se presentarán sobre el cuadrilátero del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Contarán con la transmisión de Netflix.

Tanto el récord de Canelo (63-2-2, 39 KO) como el de Bud (41-0, 31 KO) invitan a creer que el enfrentamiento no respetará los 12 asaltos pactados. Desde Fútbol Centroamérica, le consultamos a la Inteligencia Artificial y nos dio su veredicto.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Inteligencia Artificial pronostica nocaut

Habilidades y estilos

Terence Crawford

Récord 41-0 con 31 KO . Cambia entre guardia ortodoxa y zurda para desconcertar al rival.

con . Cambia entre guardia ortodoxa y zurda para desconcertar al rival. Táctico y adaptable: estudia al oponente en los primeros asaltos y acelera cuando detecta debilidades.

Defensa excelente: combinación de slips, jab precisos, contraataques técnicos y movimiento de piernas.

Canelo Álvarez

Récord 63-2-2 con 39 KO , rey indiscutido de peso supermediano.

con , rey indiscutido de peso supermediano. Ventaja física natural en 168 lb, con poder, volumen de golpes y resistencia demostrada en divisiones superiores.

Experiencia decisiva en peleas grandes; un solo golpe puede cambiarlo todo.

Análisis reciente y predicciones

Amir Khan , el único que ha enfrentado a ambos, apuesta por Crawford: su velocidad y coordinación ojo-mano le dan ventaja frente a un Canelo que ha perdido agresividad.

, el único que ha enfrentado a ambos, apuesta por Crawford: su velocidad y coordinación ojo-mano le dan ventaja frente a un Canelo que ha perdido agresividad. Expertos de ESPN y SportsLine resaltan que si Crawford se adapta al peso y evita entrar en intercambios cerrados, podría ganar por decisión.

Teddy Atlas también favorece a Crawford como el más rápido y el que puede dominar desde fuera si utiliza piernas y largo alcance.

también favorece a Crawford como el más rápido y el que puede dominar desde fuera si utiliza piernas y largo alcance. Otros analistas como Robert García y Bleacher Report opinan que el favoritismo sigue con Canelo por tamaño, poder y experiencia. Pero advierten: si Canelo llega lento o apagado, Crawford podría robar la pelea.

Las claves de la pelea ¿Habrá nocaut de Canelo Álvarez?

Poder natural en 168 lbs : Canelo golpea más fuerte que cualquier rival que haya enfrentado Crawford.

: Canelo golpea más fuerte que cualquier rival que haya enfrentado Crawford. Golpes al cuerpo : es su especialidad; desgasta y quita movilidad a boxeadores que dependen del juego de piernas como Bud.

: es su especialidad; desgasta y quita movilidad a boxeadores que dependen del juego de piernas como Bud. Experiencia en peleas largas : sabe esperar y presionar progresivamente, sin desesperarse.

: sabe esperar y presionar progresivamente, sin desesperarse. Resistencia de Crawford: nunca ha sido noqueado, pero sí ha mostrado que necesita unos rounds para adaptarse. Si Canelo logra acortar distancia temprano y desgastarlo, puede abrir la puerta a un desenlace.

Momentos probables para un KO

Rounds 7 a 9 → el tramo más peligroso para Crawford.

Ahí Canelo suele aumentar la presión, conecta combinaciones al cuerpo y cabeza, y aprovecha que el rival baja ligeramente el ritmo.

→ el tramo más peligroso para Crawford. Ahí Canelo suele aumentar la presión, conecta combinaciones al cuerpo y cabeza, y aprovecha que el rival baja ligeramente el ritmo. Round 10 a 11 → si Bud se fatiga por el peso extra y pierde movilidad, Canelo podría cazarlo con un gancho de izquierda o uppercut al entrar.

→ si Bud se fatiga por el peso extra y pierde movilidad, Canelo podría cazarlo con un gancho de izquierda o uppercut al entrar. Antes del 6 es menos probable: Crawford arranca rápido en defensa, estudia, cambia guardias y no suele exponerse temprano.

Conclusión

El escenario más realista para un nocaut de Canelo sería entre el round 8 y 10, producto del castigo acumulado al cuerpo que limite la movilidad de Crawford.

Un KO más temprano sería sorpresivo, y si la pelea llega intacta al 12, Crawford tendría más opciones de llevarse la decisión.

