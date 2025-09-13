Canelo Álvarez vs Roberto Durán: tres IA deciden por fallo unánime quién ganaría una pelea entre el mexicano y Mano de Piedra

Canelo Álvarez y Roberto Durán son dos de los peleadores históricos de América Latina. Con similitudes y diferencias, alcanzaron el éxito para dejar su nombre en lo más alto del boxeo mundial. Lograron ser multicampeones y reyes absolutos.

Tanto Álvarez como Durán fueron campeones en cuatro divisiones distintas, de las que coincidieron en dos: superwélter y mediano. Cada quien en su tiempo, dejó una marca deportiva histórica. Marcaron épocas gloriosas del pugilismo.

Desde Fútbol Centroamérica, nos propusimos enfrentar virtualmente al mexicano (63-2-2, 39 KO) con su par panameño (103-16, 70 KO). La Inteligencia Artificial ocupó el puesto de los jueces, desde tres herramientas totalmente diferentes.

Canelo Álvarez vs. Manos de Piedra Durán: la Inteligencia Artificial da su veredicto en el cuadrilátero

Roberto “Manos de Piedra” Durán Récord profesional: 103-16 (70 KO). Mejor momento: finales de los 70, en peso ligero y welter. Estilo: ofensivo, con presión constante, combinaciones rápidas, poder en ambas manos y una dureza excepcional. Su punto fuerte era dar pelea en la corta distancia. Considerado uno de los mejores ligeros de la historia y un “Libra por Libra” top-10 histórico.

Saúl “Canelo” Álvarez Récord (a septiembre 2025): 63-2-2 (39 KO). Mejor momento: entre 2018-2021, especialmente en supermediano. Estilo: contragolpeador elite, excelente defensa de cintura, timing, combinaciones al cuerpo y gran adaptabilidad. En los últimos años, se convirtió en un camaleón táctico . Es uno de los mejores mexicanos de la historia , dominante en cuatro divisiones (superwélter, mediano, supermediano, semipesado).



Análisis estilístico

Durán en su prime (ligero/welter) Tenía una presión asfixiante, cortaba el ring como pocos y obligaba a los rivales a intercambiar.

Excelente defensa en la corta distancia, sabía cómo bloquear y responder al instante.

Contra Canelo, querría llevarlo a su terreno: la guerra en corto. Canelo en su prime (supermediano/mediano) Gran fortaleza física, poder para neutralizar rivales más grandes (ej. Kovalev, Golovkin).

Su defensa de cintura y contragolpe sería clave ante un atacante tan agresivo como Durán.

y contragolpe sería clave ante un atacante tan agresivo como Durán. Sabe manejar ritmos y desgastar con golpes al cuerpo, lo que podría frenar el ímpetu panameño.

Factores determinantes

Peso de la pelea: En ligero o welter , la ventaja sería de Durán : más natural, más fuerte y explosivo allí, aunque Canelo jamás peleó en esa división. En mediano o supermediano , la ventaja sería de Canelo : Durán sí peleó en esas categorías, pero perdió contra rivales grandes.

Estilo vs estilo: Durán es más ofensivo y dinámico ; Canelo es más paciente y contragolpeador . Durán podría sacar ventaja si impone ritmo y obliga a Canelo a pelear en corto. Canelo tendría más éxito si logra mantenerlo en media distancia, castigando con su defensa y golpes de poder.



Veredicto de la pelea entre Canelo y Manos de Piedra en los límites del peso mediano