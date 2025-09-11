Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: hora, cartelera completa y dónde ver la velada en la que pelea el chapín Lester Martínez

Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizarán la pelea estelar de la cartelera de este sábado 13 de septiembre. De la misma participará el prometedor Léster Martínez, quien representará a la bandera de Guatemala. Será una gran noche.

Álvarez expondrá su lugar de rey indiscutido del peso supermediano, mismo por el que Crawford subirá dos categorías para poner en juego su invicto. El Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, estará de bote a bote para esta atrapante velada.

Desde Fútbol Centroamérica le contamos a usted todos los detalles que no debe dejar de saber sobre el esperado evento, para que pueda seguir la transmisión de cada combate desde su inicio. Se avecina una de las contiendas más esperadas.

¿A qué hora ver la velada de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford con la pelea de Léster Martínez?

La velada de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será este sábado 13 de septiembre del 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Este evento comenzará a las 20.00 horas de Centroamérica, lo que equivale a las 21.00 horas de Panamá y las 22.00 horas ET de los Estados Unidos.

Se estima que el duelo protagonizado por Léster Martínez y Christian Mbilli de la campanada de inicio entre las 21.00 y las 21.30 de Centroamérica.

Álvarez y Crawford, por su parte, saltarán al cuadrilátero sobre las 23.00 horas de suelo centroamericano para darle el gran broche de oro a la jornada.

¿Dónde ver la velada de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford con la pelea de Léster Martínez?

La velada del sábado 13 de septiembre tendrá su transmisión a cargo de Netflix, con el acceso incluido dentro de la suscripción sin costo adicional.

¿Cómo llega Léster Martínez para la pelea de este sábado?

Léster Martínez es una de las grandes apariciones que el boxeo mundial tuvo en el último tiempo. Mantiene su récord invicto con 19 victorias, de las cuales 16 las consiguió por la vía del nocaut. Esto lo llevó al séptimo lugar del ranking CMB.

Martínez se preparó en Nebraska junto a Terence Crawford, bajo las órdenes de su compatriota Esaú Diéguez. La exigencia fue máxima. Christian Mbilli será su rival, también invicto, con 29 triunfos, 24 de ellos conseguidos por la vía rápida.

En juego estará el campeonato supermediano del Consejo Mundial del Boxeo en carácter interino, lo que invita a pensar que el ganador del combate podría llegar a tener una oportunidad inmediata con el vencedor de la contienda estelar.

¿Cómo llegan Canelo Álvarez y Terence Crawford a la pelea del sábado 13 de septiembre?

Álvarez acumula en su récord 63 victorias, 39 por la vía rápida, dos derrotas y dos empates. Fue campeón mundial en cuatro categorías diferentes y, aunque parte de la afición mexicana aún lo resiste, para la mayoría es un ídolo indiscutido.

Crawford, por su parte, está invicto con 41 triunfos. Cosechó 31 por nocaut, dato que pone en consideración su alto porcentaje de finalizaciones previas al límite establecido. Renunció a la posibilidad de ser monarca superwélter por este duelo.

Otras peleas de la cartelera: