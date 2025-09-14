En la noche del sábado, Terence Crawford se consagró como el campeón indiscutido del peso supermediano. El pugilista estadounidense venció al defensor de las cuatro coronas, Canelo Álvarez, por decisión unánime y se quedó con el combate al término de los 12 rounds.

El ahora campeón Crawford, como muy pocos sabían, contó con la ayuda de Lester Martínez previa a la pelea con el mexicano. El boxeador chapín también tuvo su participación en el Allegiant Stadium de Las Vegas, pero no pudo superar al francés Christian Mbilli.

La relación de Terence Crawford con el chapín Lester Martínez

Durante la semana, el luchador guatemalteco realizó el último sparring con Terence Crawford. Fue la última pelea informal de ambos antes de la competencia que tuvieron en sus respectivas categorías en tierras estadounidenses.

Crawford junto a Lester.

Tanto Crawford como Martínez acostumbran a entrenar juntos. Hace tres años que comparten equipo de trabajo. Uno de los actores más importantes en estos entrenamientos es el chapín Esaú Diéguez, entrenador oriundo de Huehuetenango.

El propio Martínez confesó tiempo atrás lo que aprendió al lado de Crawford: “Lo que aprendí es que tienes que golpear a todos con los que te subas. Tienes que aprender a ser una mala persona en el ring. Fuera, puedes ser una buena persona. Pero dentro, tienes que ser un tipo malo”.

Antes de la pelea que protagonizó este sábado, había declarado que iba a volcar en el combate toda la experiencia que vivió con el estadounidense: “Ha habido mucho buen sparring, momentos en los que él me presiona o yo lo presiono a él. Pero estoy muy contento y feliz con el trabajo que hemos hecho“.

Los números de Lester Martínez, boxeador guatemalteco

Con el empate que tuvo ante Mbilli, Lester Martínez continúa invicto en su récord. A lo largo de su etapa como profesional, tuvo 20 peleas. Las anteriores 19 las había ganado (16 por nocauts), la del sábado por la noche fue la única en la que no pudo superar a su rival.