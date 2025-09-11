Canelo Álvarez embolsará 150 millones de dólares por su pelea contra Terence Crawford: ¿a cuánto está de igualar la fortuna de Floyd Mayweather?

Canelo Álvarez expondrá su trono de rey indiscutido del peso supermediano en su pelea contra Terence Crawford. El mexicano pondrá sus cinturones sobre la mesa, mientras que el estadounidense subió dos categorías para asumir este reto.

Álvarez acumula en su récord 63 victorias, 39 por la vía rápida, dos derrotas y dos empates. Fue campeón mundial en cuatro categorías diferentes y, aunque parte de la afición mexicana aún lo resiste, para la mayoría es un ídolo indiscutido.

Crawford, por su parte, está invicto con 41 triunfos. Cosechó 31 por nocaut, dato que pone en consideración su alto porcentaje de finalizaciones previas al límite establecido. Renunció a la posibilidad de ser monarca superwélter por este duelo.

La contienda repartirá 200 millones de dólares entre sus protagonistas. Bud, en el lugar de aspirante a la corona, se quedará con 50 millones. En tanto, Canelo va a embolsar 150 millones. ¿Qué tan cerca está de la fortuna de Floyd Mayweather?

Floyd Mayweather no solamente fue un boxeador fantástico, sino que supo hacer negocios y seducir al público con sus espectáculos particulares. Su récord de 50-0 no fue lo único impactante que hizo durante sus 20 años como pugilista rentado.

Mayweather adquirió un total de 1500 millones de dólares. Si bien se le pueden cuestionar varios pasajes de su carrera, peleó contra grandes contrincantes, entre los que destaca Saúl Álvarez. Al mismo le ganó por decisión mayoritaria en 2013.

Canelo Álvarez sufre las embestidas de Floyd Mayweather el 13 de septiembre del 2013.

Con los 150 millones que cosechará en la reyerta con Terence Crawford, Álvarez llevará su fortuna en bolsas hasta los 930 millones de dólares. Con muchas más peleas que Money, todavía le faltan 570 millones para poder igualar su ganancia.

La cartelera del próximo 13 de septiembre destacó el nombre de Lester Martínez, grata aparición del boxeo de Guatemala. Medirá fuerzas con Christian Mbilli por el reinado interino supermediano del CMB, en una de las batallas preliminares.