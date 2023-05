Guatemala Sub 20 | "Todos aceptaron venir así...": Rafael Loredo reveló por qué dejó afuera a dos figuras

Cada vez falta menos para el debut de la Selección Guatemala Sub 20 en el Mundial. El 20 de mayo será el primer partido contra Nueva Zelanda en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En la espera, Rafael Loredo dio la lista de 21 jugadores y dejó afuera a dos.

El entrenador del combinado juvenil chapín convocó a 23 futbolistas para los partidos amistosos y, con este nuevo anuncio, sacó a dos: Juan Esteban Mancilla, defensor de Municipal, y Jorge Solórzano, de la Universidad de Northrigde.

Loredo habló con la prensa y explicó: “Ya tenemos definida la lista de 21 jugadores, yo creo que van a estar los que estén en mejor momento futbolístico. Lo hablamos desde antes de venir, el que estuviera mejor, en mejor momento futbolístico se iban a quedar y los que estuvieran más bajitos, que iban a ser dos, iban a quedar al margen”.

Luego, agregó sobre lo que habló con los dos que fueron marginados: “Se les habló con claridad, se les dijo cómo estaban los planes, todos aceptaron venir así, sabían ese riesgo. Los dos jugadores que quedaron fuera son excelentes jugadores, uno como medio y el otro como central, tienen un futuro extraordinario dentro del fútbol, pero ahorita no están en su mejor momento”.

Para terminar, dio la explicación final de su decisión con Mancilla y Solórzano: “Algo que influye para que no estén en su mejor momento futbolístico es que por ahí traen algunas ‘lesioncitas’ que no los dejaron verse en su mejor momento. Son excelentes jugadores, cada uno en sus posiciones, pero no están en su mejor momento”.