Se destapa la realidad de David Suazo: el motivo oculto que lo tiene lejos de ser técnico en Europa

El "Rey" David es uno de los máximos referentes del fútbol en Honduras, pero un detalle lo tiene lejos de ser entrenador en Europa.

David Suazo es uno de los legendarios jugadores de Honduras que más se ha preparado para ser entrenador en Europa; cuenta con licencia UEFA Pro que le permitiría dirigir a cualquier equipo en el viejo continente.

“El Rey” ya ha tenido experiencias como DT en Italia. Dirigió en las inferiores del Cagliari y posteriormente pasó al Brescia de la Serie B (2018) al que apenas dirigió en tres partidos.

ver también “La operación se cerró”: Dereck Moncada viaja a Europa a firmar su millonario contrato con una cláusula especial

En 2022 dirigió al Carbonia de la Serie D. En aquel momento sumó 29 puntos conseguidos tras seis triunfos, 10 empates y 18 derrotas que finalmente provocaron su salida.

A partir de ese momento, Suazo no volvió a dirigir en Europa y su hermano Nicolás Suazo reveló la verdadera razón de su ausencia en los banquillos.

“Nicogol” aclaró que su hermano decidió tomar un tiempo de espera y dedicarle por completo el apoyo a su hijo Luis Suazo, actual jugador de las inferiores del Braga de Portugal, país al que se mudó junto a su familia.

ver también ¿Se acaba el sueño de la MLS? El inesperado destino que ahora acecha a Erick Puerto

“David se preparó y es entrenador UEFA, pero él ha hecho una espera porque está apoyando a su hijo, su hijo está bien y ha demostrado sus cualidades. Se mudó a Braga y está apoyando a su hijo y es la mejor forma”, contó Nicolás Suazo en el programa Hora Cero.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, no se descarta que “El Rey” considere a futuro volver a dirigir a nivles de clubes o por qué no, a nivel de selecciones.