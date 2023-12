La Champions Cup, la versión renovada de la Concachampions, tendrá su primera edición en este 2024. No solo su denominación es otra, sino que también su formato: la instancia eliminatoria se mantiene, aunque algunos compiten directamente desde la segunda ronda, mientras los demás lo hacen a partir de la primera.

Una buena cantidad de elencos centroamericanos competirán en esta oportunidad. La Liga Deportiva Alajuelense, en condición de campeón de la Copa Centroamericana 2023, participará desde los octavos de final. Los también ticos Saprissa y Herediano; Real Estelí de Nicaragua, la CAI de Panamá y Comunicaciones de Guatemala verán acción desde la Ronda 1.

A falta de poco menos de dos meses para que inicie el certamen, la Concacaf confirmó el calendario oficial, con fechas completas que incluyen sede; días y horarios. A continuación, haremos un repaso general, remarcando aquellas llaves que involucren entidades del itsmo. Los horarios serán los correspondientes a esa subregión (los panameños deberán verlo sumando una hora).

El calendario completo de la Ronda 1 de la Champions Cup 2024

IDA

Martes 6 de febrero 2024

19:00 | Comunicaciones FC vs. CF Monterrey – Estadio Doroteo Guamuch Flores, Ciudad de Guatemala, GUA

21:00 | Real Estelí FC vs Club América – Estadio Independencia, Estelí, NCA

Miércoles 7 de febrero 2024

17:00 | CS Herediano vs Deportivo Toluca FC – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

19:00 | Forge FC vs CD Guadalajara – Tim Hortons Field, Hamilton, CAN

21:00 | Vancouver Whitecaps FC vs Tigres UANL – Starlight Stadium, Langford, CAN

Martes 20 de febrero 2024

19:00 | St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo FC – CITYPARK, St. Louis, MO, USA

21:00 | Deportivo Saprissa vs Philadelphia Union – Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

Miércoles 21 de febrero 2024

19:00 | CA Independiente vs New England Revolution – Estadio Universitario, Penonomé, PAN

21:00 | Cavalry FC vs Orlando City SC – Starlight Stadium, Langford, CAN

Jueves 22 de febrero 2024

18:00 | Moca FC vs Nashville SC – Estadio Cibao FC, Santiago, DOM

20:00 | Cavalier FC vs FC Cincinnati – National Stadium, Kingston, JAM

VUELTA

Martes 13 de febrero 2024

21:00 | CD Guadalajara vs Forge FC – Estadio Akron, Guadalajara, MEX

Miércoles 14 de febrero 2024

19:00 | Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps FC – Estadio Universitario, Monterrey, MEX

21:15 | Club América (MEX) vs. Real Estelí FC – Estadio Ciudad de Deportes, Ciudad de México, MEX

Jueves 15 de febrero 2024

19:00 | Deportivo Toluca FC vs CS Herediano – Estadio Nemesio Diez, Toluca, MEX

21:15 | CF Monterrey vs Comunicaciones FC – Estadio BBVA, Monterrey, MEX

Martes 27 de febrero 2024

17:00 | Orlando City SC vs Cavalry FC – Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

19:15 | Philadelphia Union vs Deportivo Saprissa – Subaru Park, Chester, PA, USA

21:30 | Houston Dynamo FC vs St. Louis CITY SC – Shell Energy Stadium, Houston, TX, USA

Miércoles 28 de febrero 2024

18:00 | FC Cincinnati vs. Cavalier FC – TQL Stadium, Cincinnati, OH, USA

20:15 | Nashville SC vs Moca FC – GEODIS Park, Nashville, TN, USA

Jueves 29 de febrero 2024

19:15 | New England Revolution vs CA Independiente – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

El calendario completo de los octavos de final de la Champions Cup 2024

IDA

Martes, 5 de marzo del 2024

17:00 | Ganador PR Enfrentamiento #1 vs CF Pachuca – por confirmar

19:00 | Ganador PR Enfrentamiento #8 vs Ganador PR Enfrentamiento #7 – por confirmar

21:00 | Ganador PR Enfrentamiento #2 vs SV Robinhood – por confirmar

Miércoles, 6 de marzo del 2024

17:00 | Ganador PR Enfrentamiento #5 vs LD Alajuelense – por confirmar

19:00 | Ganador PR Enfrentamiento #6 vs Columbus Crew – por confirmar

21:00 | Ganador PR Enfrentamiento #4 vs Ganador PR Enfrentamiento #3 – por confirmar

Jueves, 7 de marzo del 2024

18:00 | Ganador PR Enfrentamiento #10 vs Ganador PR1 Enfrentamiento #9 – por confirmar

20:00 | Ganador PR Enfrentamiento #11 vs Inter Miami CF – por confirmar

VUELTA

Martes, 12 de marzo del 2024

17:00 | Columbus Crew vs Ganador PR Enfrentamiento #6 – Lower.com Field, Columbus, OH, USA

19:15 | CF Pachuca vs Ganador PR Enfrentamiento #1 – Estadio Hidalgo, Pachuca, MEX

21:30 | Ganador PR Enfrentamiento #7 vs Ganador PR Enfrentamiento #8 – por confirmar

Miércoles, 13 de marzo del 2024

17:00 | SV Robinhood vs Ganador PR Enfrentamiento #2 – Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

19:15 | Inter Miami CF vs Ganador PR Enfrentamiento #11 – DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, FL, USA

21:30 | Ganador PR Enfrentamiento #3 vs Ganador PR Enfrentamiento #4 – por confirmar

Jueves, 14 de marzo del 2024

18:00 | LD Alajuelense vs Ganador PR Enfrentamiento #5 – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

21:15 | Ganador PR Enfrentamiento #9 vs Ganador PR Enfrentamiento #10 – por confirmar

Las fechas estimadas de cada ronda de la Champions Cup

Primera Ronda: febrero 6-8 (semana 1), 13-15 (semana 2), 20-22 (semana 3) y 27-29 (semana 4)

Octavos de Final: marzo 5-7 (partidos de ida) y 12-14 (partidos de vuelta)

Cuartos de Final: abril 2-4 (partidos de ida) y 9-11 (partidos de vuelta)

Semifinales: abril 23-25 (partidos de ida) y abril 30 – mayo 2 (partidos de vuelta)

Final: domingo, 2 de junio (partido único)

Champions Cup 2024: las llaves del certamen