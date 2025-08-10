Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

Los rojos y cremas dieron un pobre espectáculo en el campo y esto fue trasladado a la zona mixta.

javier pineda

Por Javier Pineda

¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334
© Nuestro Diario¡Insólito! Municipal y Comunicaciones realizan gesto que causa indignación en Guatemala tras el Clásico 334

El esperado Clásico Nacional número 334 de Guatemala terminó siendo una noche para el olvido en el estadio de El Trébol. Municipal y Comunicaciones igualaron 1-1 en un partido que dejó mucho que desear en lo futbolístico, y que además cerró con un polémico silencio por parte de los protagonistas hacia los medios de comunicación.

¡Van con todo! Municipal confirma noticia con la que meten miedo a Comunicaciones para el Clásico 334

ver también

¡Van con todo! Municipal confirma noticia con la que meten miedo a Comunicaciones para el Clásico 334

El marcador se abrió con el gol de Cristian Hernández, que adelantó a los rojos y despertó la ilusión en las gradas. Sin embargo, la respuesta crema no tardó y Erick Lemus puso la paridad definitiva, en lo que terminó siendo lo más rescatable de una noche carente de emociones. Curiosamente, fueron estos dos goleadores los únicos que hablaron, y lo hicieron únicamente para la televisora patrocinadora de ambos clubes.

La polémica se encendió cuando Mario Acevedo, técnico de Municipal, y Roberto Hernández, estratega de Comunicaciones, decidieron no asistir a la conferencia de prensa posterior al encuentro. La ausencia dejó plantados a los periodistas que esperaban las valoraciones técnicas de un clásico que, por su historia, suele ser analizado al detalle.

Publicidad

El hermetismo se extendió también a la zona mixta, donde tradicionalmente los jugadores atienden a los medios. Los departamentos de comunicación de ambos equipos anunciaron que no habría declaraciones, pero sin ofrecer mayores explicaciones sobre la decisión.

Municipal y Comunicaciones no dan la cara

Este gesto inusual, en el marco de un partido tan importante, generó desconcierto y molestia entre los reporteros presentes, así como entre los aficionados que esperaban conocer de primera mano las impresiones de sus ídolos y entrenadores. La unión entre rojos y cremas, aunque extraña, parecía responder a un mismo objetivo: evitar hablar de lo que se vio en el campo.

Publicidad

En lo deportivo, el empate deja a ambos equipos con sensaciones encontradas. Municipal, que buscaba imponer condiciones en su casa, no logró sostener la ventaja; Comunicaciones, por su parte, mostró poco peso ofensivo más allá del gol de Lemus.

Tensión en Guatemala: Comunicaciones le pega a Municipal donde más le duele a horas del Clásico 334

ver también

Tensión en Guatemala: Comunicaciones le pega a Municipal donde más le duele a horas del Clásico 334

La edición 334 del Clásico Nacional pasará a la historia no solo por el escaso espectáculo ofrecido, sino también por el inusual pacto de silencio que protagonizaron ambos clubes, dejando más preguntas que respuestas y un sabor amargo en la afición.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Frente a las cámaras: Fredy Pérez incendió a Municipal con el gesto que enloquece a Comunicaciones
Guatemala

Frente a las cámaras: Fredy Pérez incendió a Municipal con el gesto que enloquece a Comunicaciones

Queda en el olvido: Marquense sorprende al tomar su primera decisión tras la salida de Hernán Medford a Herediano
Guatemala

Queda en el olvido: Marquense sorprende al tomar su primera decisión tras la salida de Hernán Medford a Herediano

Municipal vs. Comunicaciones: hora, TV y cómo ver hoy en USA el Clásico 334
Guatemala

Municipal vs. Comunicaciones: hora, TV y cómo ver hoy en USA el Clásico 334

Frente a las cámaras: Jafet Soto le pegó donde más le duele al Machillo con el gesto que enfurece a Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Frente a las cámaras: Jafet Soto le pegó donde más le duele al Machillo con el gesto que enfurece a Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo